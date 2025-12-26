Luísa Sonza interpreta canção de Lupicínio Rodrigues em campanha de final de ano

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Agência Matriz / Divulgação

A campanha de final de ano do Banrisul é embalada pela canção Felicidade, uma das composições mais celebradas do ícone do samba-canção Lupicínio Rodrigues e que foi gravada pela primeira vez em 1947, sendo interpretada por Luísa Sonza.

Criada pela agência Matriz, a campanha contempla o comercial, bem como anúncios, mídia externa, spots de rádio, mídia digital e conteúdo, que abordam o conceito Leve para 2026 apenas o seu melhor.

A ideia da passagem de ano foi traduzida em peças que fazem analogia com as mudanças de casa: cada pessoa guarda em uma caixa o que levará para o novo lar, que representa 2026, reunindo os elementos que não podem faltar em suas vidas, como memórias, amores e sonhos.

— A campanha do Banrisul traz uma mensagem carregada de emoção para todos os gaúchos. É um convite à reflexão sobre o que realmente importa em nossas vidas, a nossa essência e aquilo que nos faz felizes, estimulando as pessoas a levar apenas isso para 2026 — afirma Marcos Paco Hübner, sócio e diretor de criação da Matriz.