Luciano Alabarse é o novo presidente da Fundação Theatro São Pedro: "Somar, ouvir e fazer o melhor"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Luciano Alabarse assume cargo que era de Antonio Hohlfeldt. Juliana Alabarse / Divulgação

Um dos grandes nomes da cena teatral de Porto Alegre, Luciano Alabarse é o novo presidente da Fundação Theatro São Pedro. A informação foi confirmada pelo secretário de Cultura, Eduardo Loureiro. O aceite do gestor cultural ocorreu na tarde desta terça-feira (2).

O nome de Alabarse surgiu, de acordo com Loureiro, depois de discussões entre a Casa Civil, a própria Secretaria de Cultura e do grupo de trabalho que estava à frente das questões da Fundação Theatro São Pedro após a demissão de Antonio Hohlfeldt.

— Surgiram alguns nomes e houve uma avaliação conjunta. Pelo currículo, pelo histórico e pelo trabalho que o Alabarse desenvolveu nas instituições em que teve oportunidade de trabalhar, foi avaliado que ele teria um perfil adequado para poder assumir a Fundação Theatro São Pedro — diz o secretário.

Loureiro detalha que Alabarse assume imediatamente. O governador Eduardo Leite, inclusive, anunciou o novo presidente da fundação em suas redes sociais.

— Ele receberá todo o suporte da Secretaria da Cultura, através do Fabiam Thomas, que estava respondendo interinamente e que fez todo um diagnóstico em um trabalho conjunto com os servidores — garante Loureiro.

Para Alabarse, a primeira medida como presidente da Fundação Theatro São Pedro é entender a situação do espaço e ouvir os envolvidos — sem descartar uma conversa com Antonio Hohlfeldt.

— A minha inclinação é somar, ouvir e fazer o melhor. Não sou nenhum novato nessa área de gestão cultural. Então, espero que tudo corra da melhor forma e, certamente, vou ouvir todos os interessados. É tomar pé da situação e entender o que é verdade ou o que é uma projeção alarmista em relação à situação da Fundação Theatro São Pedro — detalha Alabarse.