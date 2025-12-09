Livro sobre história da arte independente terá eventos de lançamento em Porto Alegre

Baixo é fundador da galeria Choque Cultural, em São Paulo. Mariana Martins / Choque Cultural

A história oficial do mercado da arte, com suas especulações e cifras milionárias, esconde movimentos igualmente importantes, mas que, por produzirem obras que não podem ser revendidas, são invisibilizados.

A tese é o ponto de partida para a obra Supermercado de Arte e os Heróis Marginais – Manifesto pela arte independente, do curador Baixo Ribeiro, que terá dois eventos de lançamento em Porto Alegre nesta semana (confira abaixo).

Fundador da Choque Cultural, uma galeria de arte independente na capital paulista, ele diz que esse é um trabalho "de uma vida toda". Ao longo de 401 páginas, o autor se dedica a contar a história de movimentos como dos gravuristas da Idade Média, muralistas e o Arts and Crafts, da Inglaterra.

O que une esses movimentos, segundo o autor, é sua independência de um mercado milionário com lucros que dificilmente retornam aos artistas.

A obra tem mais de cem ilustrações inéditas do tatuador Jotapê Pabst e contou com apoio da Fundacred, fundação gaúcha que oferece crédito educacional a estudantes. Baixo também é organizador da Coleção Fundacred, um acervo artístico mantido pela instituição.

Serviço

O quê : lançamento do livro Supermercado de Arte e os Heróis Marginais – Manifesto pela arte independente (Choque Cultural, 401 pág., R$ 120)

: lançamento do livro (Choque Cultural, 401 pág., R$ 120) Quando e onde: na quarta-feira (10), às 19h, na Livraria Taverna (Casa de Cultura Mário Quintana, Rua dos Andradas, 736), e na quinta-feira (11), às 18h, na Vila Flores (Rua São Carlos, 759)