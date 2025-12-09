"Sou capaz de chorar de tanta emoção": Julio Reny já tem data para voltar aos palcos

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
Depois de um período afastado dos palcos para cuidar de sua saúde, Julio Reny já tem data para reencontrar com os seus fãs. Será em 5 de março de 2026, uma quinta-feira, a partir das 21, no Bar Opinião.
A apresentação, que marca um novo capítulo na trajetória do artista, será o começo da turnê Oceano de Bondade, que teve o seu título inspirado nas inúmeras manifestações de apoio e carinho recebidas pelo cantor nos últimos meses.
Para o show, Reny, que está com 66 anos e soma quase cinco décadas de carreira, estará acompanhado de sua banda completa e de alguns convidados especiais.
— Quando eu pisar no palco, depois que toda a banda já estiver montada, me esperando, e eu me reencontrar com o público, sinto até que sou capaz de chorar de tanta emoção. E vou abrir a noite com: "Salve, Porto Alegre. Eu sou o velho cão cinzento do rock!" — diz o empolgado Julio Reny. — Vai ser uma noite de profunda emoção.
No repertório, o cantor reunirá sucessos de todas as suas fases, além de canções recentes e músicas inéditas, recém-criadas ao lado do guitarrista e compositor Jeff Gomes. Não Chores Lola e Amor & Morte estão garantidas no setlist, por exemplo.
De acordo com o artista, o show será gravado e, futuramente, lançado em vinil. Além disso, o cantor explica que, para 2026, também tem planos de retornar ao estúdio e fazer um álbum de inéditas.
Serviço
Julio Reny – Oceano de Bondade
- Show de abertura: Rádio Melodias
- Onde: Bar Opinião (Rua José do Patrocínio, 834), em Porto Alegre
- Quando: 5 de março de 2026, quinta-feira, a partir das 21h
- Abertura da casa: 19h30
- Classificação: 16 anos
- Realização: Bretanha Produções e Opinião Produtora
- Apoio: Produto Oficial e Loop Reclame
- Ingressos: a partir de R$ 60 (inteira), disponíveis na plataforma Sympla