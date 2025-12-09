"Sou capaz de chorar de tanta emoção": Julio Reny já tem data para voltar aos palcos

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Julio Reny retorno aos palcos com show no Bar Opinião. Jeff Botega / Agencia RBS

Depois de um período afastado dos palcos para cuidar de sua saúde, Julio Reny já tem data para reencontrar com os seus fãs. Será em 5 de março de 2026, uma quinta-feira, a partir das 21, no Bar Opinião.

A apresentação, que marca um novo capítulo na trajetória do artista, será o começo da turnê Oceano de Bondade, que teve o seu título inspirado nas inúmeras manifestações de apoio e carinho recebidas pelo cantor nos últimos meses.

Para o show, Reny, que está com 66 anos e soma quase cinco décadas de carreira, estará acompanhado de sua banda completa e de alguns convidados especiais.

— Quando eu pisar no palco, depois que toda a banda já estiver montada, me esperando, e eu me reencontrar com o público, sinto até que sou capaz de chorar de tanta emoção. E vou abrir a noite com: "Salve, Porto Alegre. Eu sou o velho cão cinzento do rock!" — diz o empolgado Julio Reny. — Vai ser uma noite de profunda emoção.

No repertório, o cantor reunirá sucessos de todas as suas fases, além de canções recentes e músicas inéditas, recém-criadas ao lado do guitarrista e compositor Jeff Gomes. Não Chores Lola e Amor & Morte estão garantidas no setlist, por exemplo.

De acordo com o artista, o show será gravado e, futuramente, lançado em vinil. Além disso, o cantor explica que, para 2026, também tem planos de retornar ao estúdio e fazer um álbum de inéditas.

Serviço

Julio Reny – Oceano de Bondade