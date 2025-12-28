Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Em 2025
Notícia

Coração do Gigante arrecada mais de 1,5 tonelada de alimentos com ingresso solidário

Setor do estádio Beira-Rio, administrado pela Brio, contempla mais de 5 mil cadeiras e 125 camarotes

Carlos Redel

