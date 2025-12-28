Coração do Gigante arrecada mais de 1,5 tonelada de alimentos com ingresso solidário

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Alimentos serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social Equipe Feci / Divulgação

O Coração do Gigante, setor do estádio Beira-Rio que oferece a modalidade de ingresso solidário, arrecadou 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis durante 2025.

Os mantimentos foram destinados à Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional (Feci). Depois, serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos projetos desenvolvidos pela Feci, que atua com ações voltadas à educação, à cultura e ao esporte.

Instituída em 22 de julho de 1976, a Feci busca promover o resgate da cidadania, oferecendo estímulo à formação educacional, cultural e esportiva de crianças, adolescentes e seus familiares.