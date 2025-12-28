Coração do Gigante arrecada mais de 1,5 tonelada de alimentos com ingresso solidário

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.
O Coração do Gigante, setor do estádio Beira-Rio que oferece a modalidade de ingresso solidário, arrecadou 1,5 tonelada de alimentos não perecíveis durante 2025.
Os mantimentos foram destinados à Fundação de Educação e Cultura do Sport Club Internacional (Feci). Depois, serão distribuídos para famílias em situação de vulnerabilidade social atendidas pelos projetos desenvolvidos pela Feci, que atua com ações voltadas à educação, à cultura e ao esporte.
Instituída em 22 de julho de 1976, a Feci busca promover o resgate da cidadania, oferecendo estímulo à formação educacional, cultural e esportiva de crianças, adolescentes e seus familiares.
O Coração do Gigante tem mais de 5 mil cadeiras, situadas na área central, além de contar com 125 camarotes. As mensalidades do setor partem de R$ 298, dentro do plano anual.