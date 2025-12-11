Instalado em antigo seminário, novo complexo cultural do RS realiza festival natalino

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Fundado em 1937 por padres jesuítas, uma edificação com mais de 10 mil metros quadrados já foi um seminário, um internato, um colégio, um espaço de fé e, desde agosto deste ano, é um complexo dedicado à arte, à cultura e à educação.

Trata-se da Villa Santo Inácio, que foi transformado e, agora, convida o público a conhecer a sua estrutura. Para isso, realiza o Encontros de Natal, nos dias 16 e 17, terça e quarta-feira, às 20h, entregando espetáculos com atrações de teatro, música e dança.

O Villa Santo Inácio fica em Salvador do Sul, no Vale do Caí, a cerca de 90 quilômetros de Porto Alegre. E, no primeiro dia das atividades natalinas, o evento vai mesclar músicas instrumental, pop e de concerto.

Estão confirmados o cantor e compositor Thedy Corrêa, além da cantora Laura Dalmás, a Orquestra Theatro São Pedro, o Ballet Candice Assmann, e quatro grupos corais: o de Meninas de Bom Princípio, o Municipal de Salvador do Sul, o Pura Magia e o Cant'Arte.

Já na segunda noite, sobem ao palco o conjunto cênico-musical Jingle Band, a Camerata Ivoti, a Orquestra Municipal de Salvador do Sul e o CTG Querência da Serra, mesclando canções natalinas com danças tradicionalistas e peças clássicas.

— A ideia é convidar o público a viver uma experiência única em um dos patrimônios mais especiais do Estado e conhecer esse espaço histórico, com grande potencial turístico, que fica a pouco mais de uma hora de carro da Capital — diz Evandro Matté, coordenador cultural da Villa Santo Inácio.

As apresentações vão acontecer em um palco ao ar livre, montado em frente ao prédio histórico. Ambas as atividades são abertas ao público, com entrada franca. A expectativa é de atrair cerca de 2,5 mil pessoas.

— O projeto de transformação está se desenvolvendo aos poucos. Como estamos nos apropriando de uma construção centenária gigantesca, temos o desafio de fazer o uso de todos os espaços e a responsabilidade de manter viva a história e a essência desse local que foi responsável por impactar positivamente a vida de muitas pessoas da região — pontua Shirley Balbino, diretora da Villa Santo Inácio.

Complexo Villa Santo Inácio fica em Salvador do Sul e foi inaugurado em 1937. Pulsar Produtora / Divulgação

Serviço

O quê: Encantos de Natal

Encantos de Natal Quando: dias 16 e 17 de dezembro, às 20h

dias 16 e 17 de dezembro, às 20h Onde: Villa Santo Inácio (Rua Padre Reus, 200), em Salvador do Sul

Villa Santo Inácio (Rua Padre Reus, 200), em Salvador do Sul Entrada gratuita

Terça-feira

Thedy Corrêa

Laura Dalmás

Orquestra Theatro São Pedro (Regência de Evandro Matté)

Ballet Candice Assmann

Coral de Meninas de Bom Princípio

Coral Municipal de Salvador do Sul

Coral Pura Magia

Coral Cant’Arte

Quarta-feira