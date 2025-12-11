Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Convite ao público
Notícia

Instalado em antigo seminário, novo complexo cultural do RS realiza festival natalino

Localizado em Salvador do Sul, no Vale do Caí, prédio foi fundado em 1937 por padres jesuítas

Carlos Redel

