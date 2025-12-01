Guaraná com sabor de panetone? É possível fazer essa combinação em shopping da Capital

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Estande para fazer as experimentações com sabores de guaraná está montando no shopping Iguatemi. Fruki Bebidas / Divulgação

Já pensou em tomar um guaraná com sabor de panetone? Pois bem, até o dia 28 de dezembro é possível provar esta inusitada combinação. E também várias outras com temática natalina.

Isto porque o Fruki Lab, da Fruki Bebidas, somou-se ao Natal do Bem do shopping Iguatemi (Avenida João Wallig, 1800), em Porto Alegre.

Instalada no primeiro piso do empreendimento, bem em frente à loja Riachuelo, a ativação convida o público a soltar a criatividade e assinar o seu próprio sabor de refrigerante. O espaço funciona das 12h às 22h, de segunda-feira a sábado, e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Ao chegar no estande, o visitante escolhe qual será a sua base entre os seis sabores de refrigerantes Fruki disponíveis: guaraná, guaraná zero açúcares, laranja, limão, uva e cola.

Em seguida, a bebida pode ser combinada com o xarope de preferência do criador dentre sabores especiais que remetem à época natalina, como o de panetone. A combinação finaliza-se com a escolha de um dos toppings, que incluem marshmallow e balas de goma.

— É uma experiência exclusiva e personalizável, dando sequência ao sucesso dos sabores Fruki Berga e Frukaxi, que também tiveram a participação dos consumidores no processo criativo — explica Maria Eduarda Bastos Gigena, gerente de Marketing da Fruki Bebidas.

Para participar, os visitantes recebem um vale para criar o seu próprio experimento no Fruki Lab ao adquirirem o ingresso solidário do Natal do Bem, pelo valor de R$ 4, que dá acesso às atrações natalinas do shopping, incluindo carrossel, elevador e trenzinho temático.