Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Experimento curioso
Guaraná com sabor de panetone? É possível fazer essa combinação em shopping da Capital

Fruki Lab convida público a criar variações da bebida com temática natalina até o dia 28 de dezembro

Carlos Redel

