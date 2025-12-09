GRUPOJOGO chega à maioridade com espetáculo que propõe reflexão contemporânea

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Espetáculo "LEIA ANTES DE ACEITAR" estreia na próxima semana. Alexandre Dill / Divulgação

Em uma época de comemorações, o GRUPOJOGO estreia LEIA ANTES DE ACEITAR, espetáculo dirigido por Alexandre Dill e com dramaturgia inédita de Gabriel Pontes. As apresentações ocorrem nos dias 16 e 17 de dezembro, no Teatro do Sesc Alberto Bins, em Porto Alegre.

Com Filippi Mazutti, Igor Pretto e Gabriel Pontes em cena, a montagem celebra os 18 anos do grupo, buscando ser o resultado de um aprofundamento na trajetória de pesquisa em linguagem contemporânea, misturando crítica social, ficção especulativa e invenção estética.

A narrativa acompanha um ator que, ao ceder os direitos de sua imagem para uma empresa que utiliza inteligência artificial, vê seu rosto replicado em campanhas, filmes e produtos audiovisuais produzidos sem sua autorização. Preso a um contrato de tempo indeterminado, ele descobre que já não é mais dono do próprio corpo.

— A gente vive um tempo em que a autoria, a privacidade e até o corpo podem ser sequestrados por contratos que ninguém lê até o fim. O espetáculo nasce dessa inquietação — afirma o diretor.

Para o processo criativo, Dill, que celebra três décadas de carreira, recorreu à mitologia grega como lente de leitura da contemporaneidade:

— Sempre volto aos mitos. Eles carregam imagens essenciais. Para essa criação, compartilhei com o Gabriel (Pontes) o mito de Prometeu e um artigo que relacionava essa figura clássica às metáforas contemporâneas da inteligência artificial. Não é sobre encenar o mito, mas sobre pensar com ele.

O espetáculo, de acordo com o diretor, não tem como objetivo demonizar a tecnologia, mas questionar o que resta do humano quando tudo pode ser virtualizado. O resultado é um dispositivo cênico que articula recursos como projeções mapeadas e vídeos em tempo real, culminando em crítica social e invenção estética em um experimento cênico sobre o avanço tecnológico e o desaparecimento da autoria no mundo digital.

Serviço