Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Dramaturgia inédita
GRUPOJOGO chega à maioridade com espetáculo que propõe reflexão contemporânea

Montagem "LEIA ANTES DE ACEITAR" é dirigida por Alexandre Dill, que completa três décadas de carreira

Carlos Redel

