Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Ano de destaque
Notícia

Gaúcho conquista dois troféus no "Oscar" da fotografia de casamento

Mateus Scheibel, morador de Lajeado, faturou o Golden Lens Awards, distinção dada pela associação Inspiration Photographers

Carlos Redel

