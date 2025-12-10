Gaúcho conquista dois troféus no "Oscar" da fotografia de casamento

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Um dos mais cobiçados prêmios da fotografia de casamento no Brasil, mas de alcance internacional, teve, em 2025, um gaúcho entre os seus protagonistas. Morador de Lajeado, Mateus Scheibel, 26 anos, faturou nada menos que dois troféus Golden Lens Awards, entregue pela associação Inspiration Photographers.

Um dos prêmios foi o de revelação do ano, visto que é a primeira vez em que concorre, e outro por ter sido o que mais recebeu distinções nos últimos 12 meses — foram 15 fotos, 21 coleções de casamento e pré-casamento, além de 48 menções honrosas.

Com mais de uma década de carreira — ele iniciou a sua trajetória aos 14 anos, mas o foco em casamentos começou em 2021 —, o artista já vinha intensificando a curadoria dos seus trabalhos, tanto em fotos individuais quanto de coleções, que possuem maior peso dentro do concurso. Os seus registros, então, serviram para criar a narrativa da celebração e da história do casal que está trocando as alianças.

— Para pontuação final, além de ter um trabalho mais coeso, mais organizado, foi também um ano de bastante volume de trabalho — explica Mateus. — Foi um aprendizado muito grande de rever casamentos, alguns mais antigos e, principalmente, ir fotografar cerimônias, já pensando em uma narrativa. Não apenas para o concurso, mas, também, em uma entrega melhor para o meu cliente.

Para o artista, que é nascido em Cruzeiro do Sul, este foi um dos principais pontos para celebrar os troféus: ver que houve evolução em seu trabalho. Assim, ele enxerga que, agora, consegue construir uma narrativa cronológica de um casamento de forma cada vez satisfatória.

Mateus Scheibel tem 26 anos e é nascido em Cruzeiro do Sul. Acervo pessoal / Divulgação

A ideia de Mateus é ir agregando elementos e personagens a história do casamento que vão além dos noivos. Isso, em sua visão, agrega cada vez mais valor no resultado. E foi esse o diferencial que Mateus acredita que o levou ao prêmio.