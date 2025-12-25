Final de ano sobre trilhos: Maria Fumaça e Trem do Pampa estão oferecendo passeios

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Maria Fumaça é uma das atrações deste final de ano. Zéto Teloken / Divulgação

Para quem quer ter uma experiência diferente nesta reta final de ano, existem duas opções bem interessantes: passeios tanto na Maria Fumaça quanto no Trem do Pampa. São viagens que unem família com vistas espetaculares do Estado.

A clássica Maria Fumaça, de Bento Gonçalves, na Região Uva e Vinho, terá saídas diárias nesta temporada de final de ano. Há passeios tanto no turno da manhã quanto à tarde, conforme disponibilidade de lugares nos vagões. O pacote ainda inclui a visitação ao Parque Cultural Epopeia Italiana, que conta a história da imigração italiana no Rio Grande do Sul, que completou 150 anos em 2025.



Já em Sant'Ana do Livramento, Região da Campanha, as saídas do Trem do Pampa acontecem exclusivamente às sextas, sábados e domingos, também com horários na manhã e tarde. E não serão impactadas pelas datas comemorativas e feriados.



Os dois passeios de trem do Rio Grande do Sul são operados pela Giordani Turismo. O da Serra Gaúcha tem mais de 30 anos, já da fronteira do Brasil com o Uruguai foi inaugurado em julho de 2024.

A aquisição de qualquer um dos passeios pode ser realizada pela Central de Atendimento, via WhatsApp (54) 3455-2788, ou diretamente nas bilheterias locais.

Maria Fumaça + Epopeia Italiana

Informações e reservas: (54) 3455.2788 ou giordaniturismo.com.br

Ingresso: R$246,00

R$246,00 Duração: aproximadamente 3 horas

Trem do Pampa