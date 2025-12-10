Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Saxofonista em crise
Notícia

Filme com Reynaldo Gianecchini rodado na Serra há mais de dez anos finalmente pode ser visto

Dirigido por Bruno Saglia , "Diminuta" está no catálogo do serviço de streaming Belas Artes à la Carte

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS