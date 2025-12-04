Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Entre pinturas e fotos
Exposição faz homenagem a Lya Luft na terra natal da escritora

Obras do artista visual Eduardo Vieira da Cunha poderão ser visitadas a partir deste sábado, em Santa Cruz do Sul

