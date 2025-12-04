Exposição faz homenagem a Lya Luft na terra natal da escritora

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O artista visual Eduardo Vieira da Cunha realiza a exposição Pintura e Fotografia, 50 Anos de Pesquisa, uma retrospectiva de sua obra. A mostra será inaugurada neste sábado (6), às 10h30min, na Casa de Artes Regina Simonis (Rua Marechal Floriano, 651 - Centro), em Santa Cruz do Sul.

Na década de 1970, Eduardo trabalhou como fotógrafo na sucursal sul de O Globo e, depois, em Zero Hora. Após, passou a se dedicar à pintura, ilustrando, inclusive, a coluna de Paulo Francis, de 1990 a 1997, ano da morte do jornalista, no Segundo Caderno.

E é a essência deste trabalho que está presente na exposição. Nela, Vieira mostra fotos de acontecimentos que marcaram a história do país nas décadas de 1970 a 1990, além de fazer uma homenagem especial para a sua amiga Lya Luft (1938-2021), na mesma Santa Cruz do Sul que é terra natal da escritora.

— Estou mostrando uma série de fotos, muitas inéditas, da escritora em sua casa no bairro Chácara das Pedras, em Porto Alegre. Lya também era pintora, e frequentou o ateliê de uma amiga comum nossa, a Elizethe Borghetti. Mostro cerca de uma dezena de fotos dela, guardadas desde a década de 1980 — conta Eduardo.

Além de fotografias, Eduardo, que também é professor titular do Instituto de Artes da UFRGS, mostra também uma série de pinturas suas na exposição.