Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Ícone do teatro gaúcho
"Estou pronto e com vontade enorme de colaborar", diz Dilmar Messias, novo diretor artístico da Fundação Theatro São Pedro

Ele ocupou o cargo por oito anos, até 2023, e reassume a função após a saída de Gabriela Munhoz

Juliana Bublitz

