"Estou pronto e com vontade enorme de colaborar", diz Dilmar Messias, novo diretor artístico da Fundação Theatro São Pedro

Dilmar é um dos mais admiradores diretores da cena teatral do RS. Camila Hermes / Agencia RBS

Com 77 anos de vida, mais de 50 deles dedicados ao teatro gaúcho, Dilmar Messias volta à direção artística da Fundação Theatro São Pedro.

Por telefone, conversei com ele no fim da manhã desta sexta-feira (19) sobre a retomada, a convite de Luciano Alabarse, atual presidente da entidade. Ele assume o lugar de Gabriela Munhoz, que deixou a função para se tornar diretora do Instituto Banrisul Cultural.

As mudanças vêm na esteira de uma crise que resultou na exoneração de Antonio Holhfeldt da presidência da fundação, em novembro, após ameaçar fechar o Multipalco por falta de pessoal.

Depois de enfrentar um câncer de próstata, Dilmar diz que volta ao cargo pronto para "fazer o melhor" e com a saúde recuperada. Ele foi diretor artístico por oito anos, até 2023.

— Fiquei muito feliz com o convite do Luciano e aceitei voltar pela estima que tenho por ele. Fomos colegas no DAD (Departamento de Artes Dramáticas da UFRGS) e somos muito próximos — diz Dilmar.

Ele prefere não antecipar seus planos, porque ainda precisa "tomar pé da situação".

— É cedo para falar. O que posso dizer agora é que estou recebendo uma avalanche de mensagens da classe artística me parabenizando, e isso é motivo de enorme alegria. Estou recuperado, em final de tratamento, e com muita vontade de colaborar. Fui muito feliz no Theatro São Pedro nos oito anos em que estive lá, inclusive ao lado da Dona Eva Sopher — conta Dilmar.