Editora de Porto Alegre distribui 3,8 mil livros a bibliotecas públicas do RS

Livros escolhidos são de autores ou tradutores nascidos no RS. Editora Piu / Divulgação

Liderada por Paula Taitelbaum e Fernanda Scherer, a Editora Piu (de DNA porto-alegrense) está fechando 2025 com a marca de 3.792 obras literárias doadas a bibliotecas públicas do Rio Grande do Sul.

Aprovado e financiado pela Política Nacional Aldir Blanc (PNAB-RS 2024), o projeto Ninho de Livros contemplou 133 instituições indicadas pela Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), muitas delas atingidas pela enchente de 2024. Na lista, entraram municípios de diferentes regiões.

Os títulos escolhidos para compor os "ninhos" foram pensados para atender crianças e jovens em diferentes fases de leitura e contaram com obras de autores ou tradutores nascidos no RS.

Dá uma espiada em alguns dos títulos: Bichológico (de Paula Taitelbaum), Cadê Cadê (de Paula Taitelbaum e Xadalu Tupã Jekupé), Fantasmagoria e Primeiros Poemas de Lewis Carroll (de Lewis Carroll), As Aventuras da Família Raton (de Jules Verne) e Pedro e a Gansa Mágica (de Alexandre Dumas).