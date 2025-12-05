Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Humor e terapia
Notícia

Dra. Rosângela ensina como sobreviver a um Natal em família em novo show: "Ser tóxico é um ato de resistência"

As apresentações ocorrem em Porto Alegre, nesta terça-feira, e em Gravataí, na quarta

Carlos Redel

