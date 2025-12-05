Dra. Rosângela ensina como sobreviver a um Natal em família em novo show: "Ser tóxico é um ato de resistência"

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Humorista Índio Behn interpreta a terapeuta Dra. Rosângela. Fabiano Panizzi / Divulgação

A proximidade do Natal já deixa algumas pessoas ansiosas. Afinal, a reunião familiar sempre promete algumas situações inusitadas — para não dizer constrangedoras. Para ajudar na preparação para essa data comemorativa, a Dra. Rosângela, personagem criada pelo humorista Índio Behn, criou um show que vai funcionar como uma espécie de terapia coletiva.

Serão duas apresentações do espetáculo Como Sobreviver a Mais um Natal em Família — uma em Porto Alegre, no Teatro do Sesc Alberto Bins, às 19h30min de terça-feira (9), e outra em Gravataí, no Teatro Sesc Gravataí, às 20h de quarta (10). Os ingressos estão acabando, mas os que restam podem ser garantidos no site do Sesc.

Durante 70 minutos, a Dra. Rosângela dá dicas práticas para superar os maiores desafios da ceia de Natal. Desde as tias indiscretas perguntando pelos namoradinhos até a clássica piada do "é pavê ou pacomê?", sem falar do tio que exagera na bebida e o temido amigo secreto.

— No Natal, a gente só tem duas opções: ou traumatiza alguém ou alguém vai te traumatizar. De que lado tu quer estar? Nessa ótica, ser tóxico não é errado, é um mecanismo de defesa. Mais do que isso, ser tóxico é um ato de resistência. Então, esse show vai te ajudar para que você seja a pessoa mais tóxica da família. Ninguém vai te traumatizar, quem vai traumatizar é você — explica a Dra. Rosângela.

Serviço

O quê: Como Sobreviver a Mais um Natal em Família

Porto Alegre

Quando: terça-feira (9), às 19h30min

terça-feira (9), às 19h30min Onde: Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665)

Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665) Ingressos: em terceiro lote, com valores a partir de R$ 52, pelo site do Sesc.

Gravataí