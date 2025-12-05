Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

"Resgate histórico e afetivo"
Dirigido pela filha, documentário sobre Darcy Fagundes tem pré-estreia gratuita em Porto Alegre

Produção apresenta a história do declamador que comandou o programa "Grande Rodeio Coringa" nos anos 1950 e 1960

