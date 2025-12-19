Diretora artística deixa Fundação Theatro São Pedro

Gabriela Munhoz estava no cargo há dois anos. André Ávila / Agencia RBS

Após dois anos à frente da direção artística da Fundação Theatro São Pedro, em Porto Alegre, Gabriela Munhoz está deixando a entidade. A atriz foi convidada por Beatriz Araujo, ex-secretária estadual da Cultura, a participar da instalação do Instituto Banrisul Cultural.

A notícia vem à tona menos de um mês depois das mudanças ocorridas na fundação, com a exoneração de Antonio Hohlfeldt pelo governo do Estado. O professor ameaçou fechar o Multipalco Eva Sopher por falta de pessoal. No lugar dele, assumiu o diretor Luciano Alabarse, com 50 anos de carreira.

Gabriela garante que a saída dela nada tem a ver com as alterações.

— Não tem absolutamente nada a ver com a transição. Só estou saindo porque recebi essa proposta, que é uma ótima oportunidade. Também acredito que é preciso saber a hora certa de encerrar ciclos e trilhar novos caminhos — diz Gabi, que tem 41 anos, é natural de Lajeado, no Vale do Taquari, e atua como atriz (talentosa) e gestora cultural há 25 anos, 20 deles no Rio de Janeiro.

A criação do Instituto Cultural Banrisul foi anunciada pelo presidente do banco, Fernando Lemos, em junho deste ano, tendo Bia Araujo à frente. A nova instituição terá ações em três eixos: fomento de atividades culturais, pesquisa e memória. Gabriela integrará a direção.

— Fiquei muito feliz com o convite, especialmente por poder começar algo do zero e ao lado da Bia. Foi ela quem me abriu as portas no Estado, e aprendi muito com ela. Admiro a forma como ela trabalha e se posiciona — ressalta a futura diretora do instituto.

Do Multipalco, Gabi diz que leva as melhores lembranças, a "sensação de dever cumprido" e afirma que sai "sem mágoas".

— Quando a Bia me chamou, ela disse que as obras do Multipalco ficariam prontas e que a minha missão era levar gente lá para dentro. Foram, em média, 300 espetáculos por ano nesses dois anos em que estive na direção artística. Houve muita troca, muito aprendizado — reflete Gabi.