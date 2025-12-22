Dica de passeio neste Natal: Nova Petrópolis, na subida da Serra

A Praça das Flores, no Centro, é uma graça. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Sugestão de passeio despretensioso, com beleza ímpar: Nova Petrópolis, na subida da Serra.

Estive lá nas férias, agora em dezembro. O município de colonização alemã é uma graça, com destaque para a Praça das Flores, no coração da cidade (onde fica o famoso labirinto verde).

Há enfeites natalinos por todos os lados, e o melhor: a visita é gratuita e, se você der sorte, ainda pode acompanhar alguma apresentação artística na rua coberta.

Dica 2: sobrando tempo, vá ao Parque Aldeia do Imigrante (ingresso geral para adultos a R$ 38). Vale dar uma caminhada por lá e visitar a vila histórica (que reproduz a antiga colônia alemã).

É tudo muito bem cuidado, com sombra e caminhos ajardinados, além de almoço típico da culinária germânica colonial.