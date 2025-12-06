Desenhista gaúcho cria ilustração comemorativa para os 350 anos de marca japonesa de saquê

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Para comemorar seus 350 anos de história, a Tama no Hikari, tradicional fabricante japonesa de saquê, decidiu criar novos rótulos para suas garrafas. E um deles foi feito pelo gaúcho EdH Müller.

A marca de bebida desenvolveu o Projeto 350X, no qual convida ilustradores a criarem a sua versão de rótulo para as garrafas da empresa, misturando tradição com a inovação dos games e da arte contemporânea.

A iniciativa, promovida pelo coletivo japonês Skeleton Crew Studio, lançou sua terceira edição comemorativa na primeira semana de dezembro de 2025.

É neste volume que tem a participação de EdH Müller, artista porto-alegrense radicado em Novo Hamburgo, que assina um dos rótulos. O gaúcho é o único ilustrador não-asiático desde o início do projeto.

A série tem como mote "garrafas de saquê como telas em branco". Os temas anteriores foram "amor" e "amizade". Já o dessa terceira edição do Projeto 350X é "traição", referindo-se a novas expressões que transcendem facilmente os valores existentes e "traem" as expectativas de forma positiva.

— Estou muito feliz por ter a oportunidade de colaborar porque, como brasileiro, nunca imaginei que poderia trabalhar com uma marca japonesa com tanta história — comemora EdH Müller.

O artista complementa:

— O conceito por trás da imagem é que, quando tive a oportunidade de visitar o Japão, percebi que o rock estava em toda parte, com muitos jovens tocando nas ruas ou carregando seus instrumentos. Acredito que o rock é um gênero que está sempre se renovando, e combina perfeitamente com a tradição do saquê.

EdH Müller é ilustrador, designer de games e professor na Feevale. Entre projetos de ilustração, já trabalhou com entidades como Ministério da Saúde e Unesco, além de marcas internacionais, como Mini Cooper.

Sobre trabalhos produzidos no Rio Grande do Sul, já criou capas para bandas como Nenhum de Nós e Papas da Língua, além de ilustrar os rótulos da cerveja Roleta Russa.