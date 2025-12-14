De olho no céu: quem é o gaúcho que montou um observatório espacial em Taquara e virou referência

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Professor Carlos Jung é responsável pelo observatório Heller & Jung. André áVILA / Agencia RBS

Uma espécie de Professor Pardal gaúcho. Depois de alguns minutos ao lado do professor e doutor em Engenharia Carlos Fernando Jung, de 63 anos, é inevitável compará-lo ao carismático personagem dos quadrinhos da Disney. Provavelmente, um dia inteiro de conversa não seria suficiente para que ele contasse todas as suas criações.

E, entre tantas, uma das mais impressionantes é o Heller & Jung – Space and Sky Observatory. Montado em um terreno de 330 m², em Taquara, o observatório monitora o céu 24 horas por dia e registra quedas de meteoros — seu principal foco —, além de eventos climáticos extremos, qualidade do ar e até mesmo a incidência de raios X e gama do Sol. Para isso, são utilizados diversos sensores, antenas e câmeras espalhados pelo local.

O professor Carlos montou todo o observatório com as próprias mãos — e recursos —, desde 2016, quando comprou o terreno, até 2020, quando o espaço passou a funcionar plenamente, embora siga recebendo constantes upgrades. Somente na área das câmeras, são 40 equipamentos — sendo 20 totalmente dedicados aos meteoros, cada um ligado a um computador próprio.

Com isso, o Heller & Jung consegue cobrir 100% do céu dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além do sul de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. A abrangência ainda inclui todo o Uruguai e partes da Argentina e do Paraguai. Anualmente, registra cerca de oito mil corpos celestes.

Todo esse monitoramento — com algumas das câmeras desenvolvidas pelo próprio Carlos, como a All Sky, que tem visão de 360º do céu — é realizado exclusivamente por Jung, que trabalha sozinho no observatório. Ele garante que não ganha um centavo com isso. Faz porque ama a ciência e quer ser útil à sociedade.

— Quero inspirar. Tentar fazer com que, de cada cem crianças, pelo menos uma vire cientista. Essa foi a ideia. Essa é a proposta — explica Carlos, que afirma que o observatório virou ponto turístico e que, sempre que alguém quiser visitá-lo, basta entrar em contato. — Por incrível que pareça, um espaço como esse não existe no Brasil. E é algo extremamente importante, porque a gente estuda para, algum dia, poder dizer à população: "Vocês têm 10 minutos para sair de casa e escapar de um meteoro".

Parceiro da imprensa

Além de realizar manutenções diárias nos equipamentos, o professor precisa acompanhar constantemente os fenômenos que ocorrem no céu. Para isso, senta-se em frente a diversas telas instaladas em um escritório montado em sua casa, a menos de 2 km do observatório, totalmente interligado a ele. Das 23h às 5h, trabalha analisando as imagens captadas e detalhando o significado de cada fenômeno registrado. Quando identifica algo realmente relevante, o material é imediatamente enviado à imprensa — o Bom Dia, Rio Grande, da RBS TV, é seu principal parceiro.

As imagens captadas por Carlos já circularam pelo mundo. A agência internacional de notícias Reuters, por exemplo, já distribuiu o material produzido em Taquara e entrevistou o professor para explicar fenômenos observados. Em cinco anos de pleno funcionamento, o Heller & Jung consolidou-se como referência em observação espacial, operando de forma totalmente autônoma, sem depender de recursos externos ou de incentivos governamentais.

— Não quero político aqui. Trabalho com ciência e não posso me vincular a lado nenhum. Possivelmente, algum dia vai acontecer um evento e vão querer interferência externa. Aqui é independente. Toda e qualquer informação produzida aqui é livre e gratuita para a população, com dados e imagens disponíveis 24 horas por dia — detalha Carlos, destacando que o site do Heller & Jung é aberto a todos.

O site, inclusive, foi desenvolvido pelo próprio Jung, assim como os vídeos publicados na plataforma. Todos têm identidade visual própria, com eventos climáticos sincronizados a músicas — todas licenciadas, garante. Não há nenhuma área do observatório terceirizada: Carlos Jung é responsável por tudo.

Além disso, o Heller & Jung implantou um sistema gratuito de monitoramento do nível dos rios em comunidades afetadas por inundações, como Igrejinha e Três Coroas. Durante períodos de chuva, as câmeras chegam a registrar mais de 50 mil acessos. O objetivo é acalmar a população que, após a enchente de 2024, ficou traumatizada, permitindo que as pessoas acompanhem o nível do rio de suas próprias casas.

Dedicação

Para montar e manter o observatório, Carlos Jung — que é casado e tem um filho — precisa de outras fontes de renda. Formado em Eletrônica, iniciou a carreira trabalhando com antenas de radiodifusão. Hoje, com pós-doutorado em Engenharia, é coordenador de curso na Faccat e também leciona. Para dar conta de tantas demandas — muitas delas autoimpostas —, dorme apenas quatro horas por noite e admite ser viciado em energéticos, consumindo sete ou oito latas por dia.

Como o observatório depende praticamente apenas dele, Carlos quase não tira férias. Permanece sempre em Taquara, pronto para agir caso o clima mude, haja uma chuva de raios ou, principalmente, um meteoro cruze o céu. Seu carro, inclusive, possui uma estação meteorológica instalada, com um anemômetro girando sobre o teto. Além de tudo, é um caçador de tempestades — enquanto as pessoas fogem, ele vai em direção ao caos.

— Isso tudo aconteceu pelo querer fazer. Não adianta ter conhecimento e saber fazer se você não quer fazer. Ficar em casa, sem iniciativa. É por isso que um amigo com a mesma formação pode ter mais sucesso que você. Nada é impossível, mas é preciso querer. E eu quero muito — afirma.

Estátuas de extraterrestres chamam atenção no observatório. André áVILA / Agencia RBS

Vasto universo

Além de toda a tecnologia empregada no observatório, logo na entrada há três estátuas de extraterrestres, que fazem sucesso com a criançada. Questionado sobre a existência de vida fora da Terra, Carlos conta que será consultor de uma futura série de TV sobre o tema e explica sua visão:

— Só nesta galáxia temos mais de cem bilhões de estrelas, cada uma com planetas ao redor. Seria muita pretensão religiosa achar que só nós existimos aqui. Costumo dizer que há cientistas que pararam no século 18. Eu sou do século 21. Em ciência, hoje, não podemos dizer que algo não existe só porque não há evidência. Funciona ao contrário: se não há evidência, não podemos afirmar nem que existe nem que não existe.

Todo o trabalho do Heller & Jung pode ser acessado gratuitamente no site do observatório.