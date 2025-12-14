Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Amor pela ciência
De olho no céu: quem é o gaúcho que montou um observatório espacial em Taquara e virou referência

O Heller & Jung – Space and Sky Observatory monitora desde meteoros até eventos climáticos extremos; suas imagens já percorreram o mundo

Carlos Redel

