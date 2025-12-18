Cristo Protetor de Encantado terá espetáculo inédito com projeção mapeada

Cristo recebeu iluminação especial no novembro azul. Luciano Nagel / Divulgação

O Cristo Protetor de Encantado recebe, pela primeira vez, um espetáculo de projeção mapeada neste Natal. Será nesta sexta-feira (19), no sábado (20) e no domingo (21).

Nas três noites, o monumento terá visitação estendida e servirá de tela para um show de luzes chamado Mãos, que promete emocionar.

Criado pelo produtor cultural Elias da Rosa, o espetáculo contará com projetores a laser de última geração e com a exibição de um mini documentário em painel de LED.

Ingressos

O espetáculo não terá cobrança específica, por ser viabilizado pela Lei Rouanet.

O acesso ao Complexo Cristo Protetor seguirá as regras e valores habituais de bilheteria para entrada na área do monumento até as 20h.

Depois disso, o Cristo voltará a abrir, com acesso gratuito para o show.

Serviço

O espetáculo ocorre nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, sempre com duas sessões por noite, às 20h30min e 21h30min. Tem duração de cerca de 15 minutos.