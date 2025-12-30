Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Até na farmácia
Notícia

Confira a lista de livros mais vendidos fora das livrarias em 2025

Ranking é da editora gaúcha Vitrola, que comercializa títulos em 4 mil pontos alternativos, em mais de mil cidades brasileiras

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS