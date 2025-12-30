Confira a lista de livros mais vendidos fora das livrarias em 2025

Lojas de conveniência em postos de combustíveis integram a lista de pontos de venda. Editora Vitrola / Divulgação

Uma editora chamada Vitrola, de Frederico Westphalen (município de 33 mil habitantes no norte do Estado), é dona de um feito. Liderada pelo gaúcho Ramir Severiano, a empresa tornou-se a maior distribuidora de livros do RS e uma das maiores do país.

Sabe qual foi a grande “sacada” do Ramir? Comercializar obras em 4 mil pontos de venda alternativos (como postos de combustíveis e farmácias), em mais de mil cidades brasileiras.

Isso significa vender livros onde as livrarias, muitas vezes, não chegam (sim, há muitas cidades sem elas no Brasil). Deu certo.

Pois a turma da Vitrola mandou a lista dos títulos mais vendidos nesses locais em 2025. Aí vai o top 3 (o ranking completo está no fim do texto):

Os segredos da mente milionária, de T. Harv Eker. Elo Monsters Books, de Enaldinho. Do dia para a noite, de Bobbie Goods

Não são obras superlativas nem grandes clássicos, mas, às vezes, é assim que se fisga um(a) novo(a) leitor(a).

Livros mais vendidos nos pontos de venda parceiros da Vitrola

Os segredos da mente milionária - T. Harv Eker Elo Monsters Books - Enaldinho Do dia para a noite (Day to night) - Bobbie Goods - Abbie Gouveia Dias quentes (Spring Summer) - Bobbie Goods - Abbie Gouveia Isso e aquilo (This & That) - Bobbie Goods - Abbie Gouveia Dias frios (Fall-Winter) - Bobbie Goods - Abbie Gouveia Café com Deus Pai 2025 - Junior Rostirola Como fazer amigos e influenciar pessoas - Dale Carnegie Café com Deus Pai 2026 - Junior Rostirola O homem mais rico da Babilônia - George S. Clason

Mais vendidos editora Vitrola

Vitrola Legados - A arte da guerra - Sun Tzu Vitrola Legados - A Onda da Experiência - Will Weber Vitrola Fic - A revolução dos bichos - George Orwell Vitrola Fic - Crime e castigo - Fiódor Dostoiévski Vitrola Legados - Empreender 40+: quando a bagagem vira vantagem - Fabinho Vargas Box Dose Única: Luis Fernando Verissimo e Martha Medeiros Vitrola Fic - Orgulho e preconceito - Jane Austen Vitrola Fic - Viagem ao centro da Terra - Júlio Verne Vitrola Fic - Matilda e o Clube de Leitura - Vol. 1 - Roberta M. R. Trevisan Vitrola Fic - Matilda e o Detetive Hércules - Vol. 3 - Roberta M. R. Trevisan

Gosta de literatura? Veja o Paralelas com Martha Medeiros

Sobre a Vitrola

Fundada em 1987, a Vitrola começou como locadora de filmes VHS, no município de Iraí, região noroeste do Rio Grande do Sul.

Localizada atualmente em Frederico Westphalen, a empresa tem uma história que passa pela distribuição de CDs e DVDs (ramos em que obteve destaque nacional).

Em 2011, passou a trabalhar com a distribuição de livros, consolidando-se primeiro no mercado gaúcho e, depois, em outros Estados, contando atualmente com mais de 100 colaboradores, envolvidos em todo o processo de produção e distribuição de livros.

Em 2020, inaugurou a editora com selo próprio, lançando obras de autores novos e consagrados, além de se destacar na publicação de clássicos com projetos gráficos diferenciados.