Companhia de Ópera do RS ganha o "Oscar" da música de concerto

Companhia inaugurou o Teatro Simões Lopes Neto, no Multipalco Eva Sopher, em 2025. Vitoria Proença / Divulgação

Deu a lógica: a Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) venceu o Prêmio Concerto 2025, na categoria Inovação. É o Oscar do setor no Brasil.

Responsável pela premiação, a Revista Concerto anunciou os ganhadores pelo voto do público nesta segunda-feira (22).

A Cors, que concorria ao lado da Estação Motiva Cultural da poderosa Fundação Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo) e da Série Música Inaudita, recebeu 45% dos votos válidos.

O resultado da votação do júri especializado será revelado na edição de janeiro e fevereiro da publicação, a mais importante do segmento no país.

Este é o primeiro reconhecimento nacional à companhia, fundada há apenas três anos.

Nesse período, a entidade se consolidou e atraiu as atenções de cantores, compositores, diretores e maestros. Foram dezenas de montagens, incursões pelo interior do Estado e apresentações do projeto Terça Lírica (de graça).

Mas o que mais tem chamado a atenção é o programa Ópera Estúdio, de formação de cantores líricos e pianistas correpetidores (que acompanham as vozes).

Os presidentes, Flávio Leite e Eiko Senda. Vitoria Proenca / Divulgação

A iniciativa revelou cerca de 80 artistas nas suas quatro edições e transformou RS numa fábrica de cantores.

Além disso, em 2025, a Cors fez sua primeira estreia mundial encomendada com o espetáculo “Em Busca das Paisagens Perdidas”, do compositor Vagner Cunha, com libreto de Renato Mendonça, em homenagem ao centenário de Jayme Caetano Braun.

Outro destaque foi o encontro nacional Ópera em Pauta, realizado em Porto Alegre graças à Cors, com gente do Brasil inteiro.

— Este prêmio é de imensa importância e repercussão nacional e internacional. A Cors concorreu com projetos estabelecidos há décadas e com orçamentos gigantes, como a Osesp e Sala São Paulo, que ficou em segundo lugar na categoria Inovação e que trata justamente de novas formas de se fazer arte — destaca o presidente da companhia, Flávio Leite.

Foi a primeira vez que uma instituição cultural gaúcha ganhou o prêmio, que existe desde 2012.