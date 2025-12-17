Companhia de Ópera do RS é indicada ao "Oscar" da música de concerto

A Cors inaugurou o Teatro Simões Lopes Neto em 2025, com o espetáculo "Turandot". Vitoria Proença / D

A Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors) foi indicada ao Prêmio Concerto 2025, na categoria Inovação. É o Oscar do setor no Brasil.

Desde sua criação, em 2022, a Cors vem transformando o Estado em um polo operístico brasileiro, com cursos formativos e inúmeras montagens (a mais recente foi o clássico João e Maria, dos Irmãos Grimm, em dezembro).

Em outubro passado, não por acaso, Porto Alegre sediou o evento nacional Ópera em Pauta, que reuniu diretores, produtores e cantores líricos de todo o Brasil. O interesse é fruto do prestígio da Cors.

Presidente da entidade, Flávio Leite está radiante com a seleção para o prêmio — e com razão. O reconhecimento é merecido.

— A indicação nos pegou de surpresa. Estamos muito felizes. É a maior premiação do país — celebra o tenor, que preside a Cors ao lado da soprano Eiko Senda.

A votação é pública e está aberta até o dia 21 de dezembro. Para participar, basta clicar aqui.

Os vencedores escolhidos pela crítica e pelo público serão conhecidos na edição de janeiro-fevereiro da Revista Concerto.