Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Já ganhou
Notícia

Companhia de Ópera do RS é indicada ao "Oscar" da música de concerto

Indicação reconhece o papel da Cors na formação de artistas e na promoção do canto operístico no Brasil

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS