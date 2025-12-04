Companhia de Ópera do RS apresenta espetáculo baseado em conto dos Irmãos Grimm na Capital

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Ópera "João e Maria" será apresentada no Teatro Simões Lopes Neto. Vitoria Proenca / Divulgação

O Teatro Simões Lopes Neto recebe, neste sábado (6) e domingo (7), às 18h, a ópera em três atos João e Maria, apresentada pela Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors).

A concepção e direção cênica são da premiada diretora gaúcha Camila Bauer, com preparação corporal de Carlota Albuquerque e direção musical e regência de Gabriel Schirato.

— João e Maria é uma porta de entrada perfeita para crianças e adultos de todas as idades para o mundo mágico da ópera. Cena vibrante, personagens fantásticos, música que nos transporta para o mundo da fábula e da fantasia são o pacote completo para encantar a todos — destaca Flávio Leite, presidente da Cors.

Com libreto de Adelheide Wette, João e Maria é uma adaptação em português de Hansel und Gretel, do compositor alemão Engelbert Humperdinck, inspirada no clássico homônimo dos Irmãos Grimm.

Originalmente concebida como um entretenimento vocal de pequena escala para crianças, tornou-se uma das óperas de contos de fadas de maior sucesso já criadas.

Estreou no Hoftheater em Weimar, em 23 de dezembro de 1893, sob a regência de Richard Strauss. No Brasil, foi apresentada pela primeira vez no Teatro Lírico do Rio de Janeiro, em outubro de 1902.

— Encenar João e Maria é um enorme desafio e um prazer imenso. Os mistérios e tentações que aparecem pelo caminho, a esperança que prevalece nos momentos de medo e dúvidas. Um final feliz, como típico dos contos de fada. Encenar João e Maria é um enorme desafio e um prazer imenso. Uma obra que não precisa de grandes explicações, pois os temas seguem repercutindo — diz Camila Bauer.

Serviço

O quê: João e Maria – Ópera do compositor alemão Engelbert Humperdinck

João e Maria – Ópera do compositor alemão Engelbert Humperdinck Quando: sábado (6) e domingo (7), às 18h

sábado (6) e domingo (7), às 18h Onde: Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089 – Centro Histórico), em Porto Alegre

Teatro Simões Lopes Neto (Rua Riachuelo, 1089 – Centro Histórico), em Porto Alegre Ingressos: de R$60 a R$150, disponíveis no site do Theatro São Pedro