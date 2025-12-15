Como está o Parque do Caracol, em Canela, após a reforma

Nos próximos dias, vou contar um pouco dos lugares que visitei nas férias. Uma das paradas foi o imperdível Parque do Caracol, em Canela.

É um exemplo de concessão que deu certo.

Inaugurado em 1973, o local melhorou muito em termos de infraestrutura desde 2022 (quando foi concedido à iniciativa privada e passou a ser administrado pela holding Grupo Iter), em especial depois do fechamento recente para reformas (entre outubro de 2024 e maio de 2025), sem que isso tornasse os preços exorbitantes (leia abaixo sobre os ingressos).

O parque está tinindo, com novas atrações, bons banheiros, lojinhas variadas em uma nova área de acesso (Praça dos Gaúchos), pontos onde é possível se servir à vontade de água (fria ou quente, para o mate), gazebos com churrasqueiras, "redários", restaurante, trilhas e deques com vista.

É um lugar onde se pode passar o dia caminhando, curtindo a natureza e, se você tiver coragem, fazendo alguma aventura radical. A mais nova delas (além dos eletrizantes saltos de pêndulo), chamada de “Corajoso”, foi lançada em meados de dezembro. Dá uma espiada na foto:

Nova atração radical: "Corajoso". Parque do Caracol / Divulgação

Passaporte carimbado

Estive lá com a minha mãe, e nós optamos por um passeio, digamos, mais “calminho”.

Seguimos o mapa com as principais atrações, começando pelo observatório, uma torre onde se sobe de elevador e se vê as copas das araucárias de cima (além, é claro, da Cascata do Caracol ao longe).

Carimbo é ecológico: não usa tinta. Parque do Caracol / Divulgação

Ficamos de boca aberta com o novo mirante da cascata (que já pode ser acessado em uma ampla plataforma) e com o deque da Cascata do Moinho, ao final de uma trilha de 750 metros morro abaixo.

Adoramos, também a brincadeira de carimbar o “passaporte” nos atrativos. O carimbo é ecológico (sem tinta), uma recordação divertida e lúdica. A criançada também se diverte.

Leia Mais De rapel, Papai Noel desce Catedral de Pedra em Canela

Caso bata o cansaço, não tem problema. Há nichos com redes espalhados pelo parque, uma delícia deitar ali e olhar para as árvores. Se você se animar, pode até preparar um assado em um dos novos gazebos (tem carvão à venda no parque).

Como visitar

O parque fica no quilômetro zero da RS-466, em Canela, e funciona diariamente das 9h30min às 19h (bilheteria aberta até as 18h). Esses horários são válidos até o dia 3 de fevereiro de 2026.

Para moradores de Canela e Gramado, o acesso é gratuito (achei isso muito legal) e, para residentes no RS, a entrada sai por R$ 47,50 (por adulto).

Saiba mais detalhes em parquecaracol.com.br.

Atrações musicais

Show dos Protetores da Natureza

Quando: todos os sábados e domingos

todos os sábados e domingos Horário: das 14h30min às 14h50min

das 14h30min às 14h50min Onde: Praça dos Gaúchos (entrada do parque) e Restaurante Sabor e Flor

Praça dos Gaúchos (entrada do parque) e Restaurante Sabor e Flor Atrações: Os Protetores da Natureza

Música no Parque

Quando: todos os sábados e domingos

todos os sábados e domingos Horário: das 12h30min às 14h, no restaurante Sabor e Flor, e das 15h às 16h30min, na Praça dos Gaúchos

das 12h30min às 14h, no restaurante Sabor e Flor, e das 15h às 16h30min, na Praça dos Gaúchos Onde: Praça dos Gaúchos (entrada do parque) e Restaurante Sabor e Flor

Feijoada no parque