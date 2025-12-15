Como está o Parque do Caracol, em Canela, após a reforma

Nos próximos dias, vou contar um pouco dos lugares que visitei nas férias. Uma das paradas foi o imperdível Parque do Caracol, em Canela.
É um exemplo de concessão que deu certo.
Inaugurado em 1973, o local melhorou muito em termos de infraestrutura desde 2022 (quando foi concedido à iniciativa privada e passou a ser administrado pela holding Grupo Iter), em especial depois do fechamento recente para reformas (entre outubro de 2024 e maio de 2025), sem que isso tornasse os preços exorbitantes (leia abaixo sobre os ingressos).
O parque está tinindo, com novas atrações, bons banheiros, lojinhas variadas em uma nova área de acesso (Praça dos Gaúchos), pontos onde é possível se servir à vontade de água (fria ou quente, para o mate), gazebos com churrasqueiras, "redários", restaurante, trilhas e deques com vista.
É um lugar onde se pode passar o dia caminhando, curtindo a natureza e, se você tiver coragem, fazendo alguma aventura radical. A mais nova delas (além dos eletrizantes saltos de pêndulo), chamada de “Corajoso”, foi lançada em meados de dezembro. Dá uma espiada na foto:
Passaporte carimbado
Estive lá com a minha mãe, e nós optamos por um passeio, digamos, mais “calminho”.
Seguimos o mapa com as principais atrações, começando pelo observatório, uma torre onde se sobe de elevador e se vê as copas das araucárias de cima (além, é claro, da Cascata do Caracol ao longe).
Ficamos de boca aberta com o novo mirante da cascata (que já pode ser acessado em uma ampla plataforma) e com o deque da Cascata do Moinho, ao final de uma trilha de 750 metros morro abaixo.
Adoramos, também a brincadeira de carimbar o “passaporte” nos atrativos. O carimbo é ecológico (sem tinta), uma recordação divertida e lúdica. A criançada também se diverte.
Caso bata o cansaço, não tem problema. Há nichos com redes espalhados pelo parque, uma delícia deitar ali e olhar para as árvores. Se você se animar, pode até preparar um assado em um dos novos gazebos (tem carvão à venda no parque).
Como visitar
O parque fica no quilômetro zero da RS-466, em Canela, e funciona diariamente das 9h30min às 19h (bilheteria aberta até as 18h). Esses horários são válidos até o dia 3 de fevereiro de 2026.
Para moradores de Canela e Gramado, o acesso é gratuito (achei isso muito legal) e, para residentes no RS, a entrada sai por R$ 47,50 (por adulto).
Saiba mais detalhes em parquecaracol.com.br.
Atrações musicais
Show dos Protetores da Natureza
- Quando: todos os sábados e domingos
- Horário: das 14h30min às 14h50min
- Onde: Praça dos Gaúchos (entrada do parque) e Restaurante Sabor e Flor
- Atrações: Os Protetores da Natureza
Música no Parque
- Quando: todos os sábados e domingos
- Horário: das 12h30min às 14h, no restaurante Sabor e Flor, e das 15h às 16h30min, na Praça dos Gaúchos
- Onde: Praça dos Gaúchos (entrada do parque) e Restaurante Sabor e Flor
Feijoada no parque
- Quando: todo primeiro sábado de cada mês e em datas especiais
- Onde: Restaurante Sabor e Flor (dentro do Parque)
- Horário: das 12h às 15h30min
- Valores: R$ 89,90 por pessoa; crianças de até 5 anos são isentas e de 5 a 12 anos pagam R$ 49,90