Com tardes dançantes e bailanta gaúcha, Barco Cisne Branco anuncia programação especial para janeiro e fevereiro

Tradicional passeio é um dos cartõaes postais da Capital. Cisne Branco / Divulgação

Ícone do turismo em Porto Alegre, o Barco Cisne Branco terá uma programação especial no verão de 2026. Entre janeiro e fevereiro, as atrações incluem atividades de dança, música e lazer, além de novidades gastronômicas.

Os eventos começarão sempre às terças-feiras, das 18h às 20h, com o Sunset no Pontal. É uma espécie de happy hour a bordo do barco, atracado no parque do Shopping Pontal — um convite ao público para apreciar o pôr do sol ao som de música, com a gastronomia do chef Volmir Coelho.

Uma das novidades é a criação de um drinque exclusivo para o Cisne Branco.

Na sequência, as quartas-feiras de janeiro e fevereiro serão reservadas às Tardes Dançantes, comandadas pelo professor de dança Fernando Campani e equipe.

A programação reunirá diferentes ritmos e estilos em encontros que já se tornaram marca do Cisne Branco. Nessas datas, o embarque será no Cais do Porto, na Avenida Mauá, nº 1.050 (armazém B3), com estacionamento gratuito. A navegação terá duração aproximada de duas horas.

Além da programação semanal, o verão também marcará a estreia de um novo evento mensal: a Bailanta sobre as Águas.

Dedicada à difusão da cultura gaúcha, a proposta busca valorizar as tradições do Estado, permitindo que turistas e porto-alegrenses vivenciem a cultura local por meio da dança e da música, tendo o Guaíba como cenário. A animação ficará por conta do grupo musical Alma Gaudéria e o embarque também será no no Cais do Porto.

Leia Mais Porto Alegre é uma cidade turística? O que atrai o público e quais são os pontos que precisam melhorar

Agenda completa, ingressos e mais informações estão disponíveis no site da operação (clicando aqui).