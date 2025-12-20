Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Novidade do veraneio
Notícia

Com show gratuito de Nando Reis em Xangri-lá, Fiergs lança projeto "Orla Viva" no Litoral Norte

De 9 de janeiro a 7 de fevereiro, o projeto terá atividades esportivas, aulas coletivas e atrações musicais em quatro praias do RS

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS