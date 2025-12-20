Com show gratuito de Nando Reis em Xangri-lá, Fiergs lança projeto "Orla Viva" no Litoral Norte

Veja como será a estrutura montada em Xangri-lá. Fiergs / Divulgação

Torres, Xangri-lá, Tramandaí e Cidreira, no Litoral Norte, vão receber, a partir de 9 de janeiro, uma baita novidade à beira-mar: o projeto Orla Viva. A iniciativa (que você lê em primeira mão aqui na coluna) é do Sistema Fiergs, com música, atividades esportivas e diversão na praia, até 7 de fevereiro, tudo de graça.

A programação (de terça a domingo, das 8h às 18h) incluirá aulas coletivas (de ritmos, alongamento e pilates solo), quadras de esportes (de vôlei, futevôlei e beach tennis) e shows gratuitos, que ocorrerão aos finais de semana, nas noites de sexta e sábado.

Vou dar só dois spoilers. Te prepara:

Em Xangri-lá, Nando Reis já está confirmado no dia 16 de janeiro, às 22h. Só chegar. Tramandaí vai receber Vera Loca em 9 de janeiro, às 20h, e Rock de Galpão no dia 10, às 22h.

Tem muito mais, sendo que, em 7 de fevereiro, a turma da Fiergs vai organizar um pré-carnaval nas quatro praias. É festão.

A ideia, segundo Claudio Bier, presidente da entidade, é aproximar o público para que conheça melhor os serviços prestados pelo Sesi e pelo Senai-RS (que, aliás, fazem um trabalho incrível), especialmente nas áreas de cultura, esportes, saúde e educação.

Orla Viva

Áreas serão contempladas com quadras esportivas para uso gratuito. Fiergs / Divulgação

Atividades esportivas

De 9 de janeiro a 7 de fevereiro, de terça-feira a domingo, das 8h às 18h, em Tramandaí, Xangri-lá, Torres e Cidreira

Shows

Tramandaí: 9 e 10 de janeiro e 7 de fevereiro. Vera Loca já está confirmada para dia 9 e Rock de Galpão, para dia 10

Xangri-lá: 16 e 17 de janeiro e 7 de fevereiro. Nando Reis já confirmado para dia 16, às 22h, e o grupo Atitude 67, para dia 17, no mesmo horário

Torres: 30 e 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os detalhes serão divulgados em breve

Cidreira: 10, 17, 24 e 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Os detalhes serão anunciados nos próximos dias