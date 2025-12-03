Com pista de kart elétrico, shopping da Capital recebe atração imersiva da Hot Wheels

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O shopping Praia de Belas recebe a Hot Wheels City Experience, atração imersiva que convida crianças e adultos a explorarem o universo da marca dos carrinhos em miniatura por meio de experiências interativas. O espaço está instalado no terceiro piso do empreendimento. Há, ainda, uma pista de kart personalizada no edifício-garagem.

Sucesso de público em suas passagens pelo Brasil, o espaço conta com cinco estações temáticas. No Museu Hot Wheels, o público conhece a trajetória da marca desde os anos 1950. Na Oficina de Design, as crianças criam e digitalizam seus próprios modelos de carros.

Já na Oficina de Pintura, projeções interativas transformam os automóveis em tamanho real. No HW Lab, os participantes testam velocidade e habilidade nas pistas. E o Photo Opportunity oferece um cenário para registrar o momento em família.

Além disso, a experiência também oferece uma pista de kart elétrico personalizada no estilo Hot Wheels, prometendo uma aventura sem barulho, sem poluição e com segurança. Localizada no piso G6 do edifício-garagem do shopping, a pista conta com aproximadamente 500m² e pais, mães e filhos podem pilotar karts, lado a lado. São sete minutos de velocidade.

A experiência de Hot Wheels chega depois do Praia de Belas receber outras atividades que fizeram sucesso com o público, como a Barbie Dreamhouse Experience, em 2024, e a exposição do icônico personagem Chaves, em 2025.

Os ingressos já estão disponíveis com preços a partir de R$39,90, na plataforma Ticketmaster e nas bilheterias do evento.

Serviço