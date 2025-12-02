Com palestras, workshops e shows, Rap in Cena promove semana voltada para a economia criativa

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Semana Rap in Cena será realizada no Museu da Cultura Hip Hop. André Ávila / Agencia RBS

Após reunir mais de 40 mil pessoas na edição deste ano do Rap in Cena, o Grupo RIC e o Grupo Austral, que promovem o festival, concentram, agora, as suas atividades na Semana Rap in Cena.

De 8 a 12 de dezembro, serão realizados painéis, palestras, workshops e shows farão protagonistas do mercado em diversas áreas se encontrarem no Museu da Cultura Hip Hop (Rua Parque dos Nativos, 545 — Vila Ipiranga), em Porto Alegre.

Além disso, serão realizadas ativações já características do festival, como a Feira Multiempreendedorismo e a Vila Olímpica.

A ideia é que a Semana Rap in Cena seja um espaço de formação e desenvolvimento para agentes da cena, como DJs, MCs, produtores, comunicadores e empreendedores da cultura urbana.

— Nosso foco não é necessariamente a juventude, mas qualquer pessoa que queira se profissionalizar em alguma das áreas que temos envolvimento. Óbvio que o público jovem, que ainda está definindo seus ideais de carreira, vai ser a parcela mais impactada pelo evento, mas todo mundo é bem-vindo para chegar — destaca Keni Martins, CEO e criador do Rap in Cena.

Ao longo dos cinco dias, então, mais de 60 palestrantes e painelistas se reunirão para compartilhar experiências, estratégias e reflexões sobre o presente e o futuro da cena.

A programação completa pode ser conferida nas redes sociais da Semana Rap in Cena e inclui temas como gestão de carreira independente, a economia criativa do hip hop, produção de eventos, comunicação e narrativa para artistas e empreendedorismo cultural.