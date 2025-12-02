Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Movimentando a cena
Notícia

Com palestras, workshops e shows, Rap in Cena promove semana voltada para a economia criativa

Atividades ocorrem entre 8 e 12 de dezembro, no Museu da Cultura Hip Hop, em Porto Alegre

Carlos Redel

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS