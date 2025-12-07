Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Com o Theatro São Pedro em obras, "A Sbornia Kontr'Atracka" terá outra casa para temporada de verão em POA

As nove apresentações previstas ocorrem entre janeiro e fevereiro

Carlos Redel

