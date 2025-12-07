Com o Theatro São Pedro em obras, "A Sbornia Kontr'Atracka" terá outra casa para temporada de verão em POA

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

"A Sbornia Kontr'Atracka" terá nove apresentações em Porto Alegre. Nilton Santolin / Divulgação

Depois de uma turnê que passou por Curitiba, Florianópolis, São Paulo, Campo Grande, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília, A Sbornia Kontr'Atracka está de volta a Porto Alegre para a tradicional temporada de verão, em 2026.

O espetáculo protagonizado por Hique Gomez e Simone Rasslan terá nove apresentações, de 16 de janeiro a 1ª de fevereiro, sexta e sábado, às 20h, e domingo, às 19h. Porém, com o Theatro São Pedro, sua casa habitual, ainda em reformas, os shows serão no Teatro da Amrigs (Avenida Ipiranga, 5311).

— Estamos saindo de uma turnê nacional onde encontramos vários tipos de caixas cênicas e teatros. O nosso trabalho se adapta muito bem a qualquer espaço, a grandes e a pequenos espaços cênicos. A Amrigs é um espaço cênico menor, mas dá uma sensação de aconchego entre os artistas no palco. Isso passa uma sensação muito boa para a plateia — diz Hique Gomez.

No show, Kraunus (Hique) e Nabiha (Simone) apresentam canções e causos sbornianos junto a seus convidados especiais: o Professor Ubaldo Kanflutz (Cláudio Levitan), reitor das Universidades de Ciências Fictícias da Sbørnia; MenThales (Tales Melati), o tocador de gaita-foles e hipnotizador das montanhas da Kashkadúnia; Pierrot Lunaire (Gabriella Castro) a grande sapateadora do Ballet Hiperbolico da Sbornia; e o "Stela Maritmus Sborniani", as Estrelas do Mar Sborniano, uma seleção de 12 vozes do Jungst Korhal Sborniani.

E, claro, além das canções cativantes e um ritmo sempre animado, o espetáculo entrega um show de luzes e projeções especiais que promovem uma imersão ao universo sborniano. Os ingressos, que custam R$ 160 (inteiro) e R$ 80 (meia entrada), já podem ser adquiridos pela plataforma Blueticket.

