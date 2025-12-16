Com músicas de Jorge e Mateus e Mariah Carey, Orquestra Theatro São Pedro faz concerto gratuito de Natal

Além da OTSP (foto), espetáculo conta com a Orquestra Jovem Theatro São Pedro e cantores do Ópera Estúdio. Vitoria Proenca / Divulgação

Encerrando a temporada comemorativa dos 40 anos do grupo, a Orquestra Theatro São Pedro (OTSP) realiza uma apresentação gratuita nesta quinta-feira (18), às 20h. O espetáculo festivo reúne a fanfarra Bate Sopra, alunos da Orquestra Jovem Theatro São Pedro e um coro formado por cantores do projeto Ópera Estúdio, da Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (Cors).

Mais de 60 artistas estarão no palco do Teatro Simões Lopes Neto, interpretando clássicos da música instrumental e temas do repertório natalino, sob a regência do maestro Evandro Matté e da maestrina Keliezy Severo.

O programa mistura gêneros como o erudito, o pop e a MPB, com obras de Ernani Aguiar, Villa-Lobos, Jorge e Mateus e Mariah Carey. Os ingressos, gratuitos, precisam ser retirados pelo site do teatro.

Entre as canções previstas estão O Trenzinho do Caipira — último movimento das Bachianas Brasileiras nº 2, que recria o som de uma locomotiva por meio dos instrumentos da orquestra —, o clássico natalino All I Want for Christmas Is You e uma versão especial de Noite Feliz, assinada por Luiz Bonfá e Antônio Maria. O encerramento ficará a cargo do repertório autoral do Bate Sopra.

A temporada 2025 da OTSP conta com recursos da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), patrocínio da Gerdau, Grupo Zaffari, Banrisul e Stihl, além do apoio da Gedore, Super Tratores, MBZ Advogados e Scunna. O planejamento cultural é do Instituto Orquestra Theatro São Pedro, com realização da Fundação Theatro São Pedro, da Secretaria de Estado da Cultura e do Ministério da Cultura, Governo do Brasil.

Serviço

O que : Natal em Concerto, da Orquestra Theatro São Pedro

: Natal em Concerto, da Orquestra Theatro São Pedro Quando : nesta quinta-feira (18)

: nesta quinta-feira (18) Onde : Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 — Centro Histórico, Porto Alegre)

: Teatro Simões Lopes Neto do Multipalco Eva Sopher (Rua Riachuelo, 1089 — Centro Histórico, Porto Alegre) Ingressos: gratuitos, mediante retirada no site