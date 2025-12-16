Com mais de 140 atrações em 17 palcos, Porto Verão Alegre abre-alas para nova edição

Festival completa 27 anos em 2026. Isadora Quintana / Divulgação

A história é mais ou menos assim: três décadas atrás, Porto Alegre era um marasmo cultural em janeiro e fevereiro. Nos meses escaldantes, o tédio e o calorão reinavam no Portinho (ou Forninho, para os íntimos).

Quem podia, debandava para a praia. Quem ficava, tinha de se conformar com parca programação. Até que dois atores gaúchos chamados Rogério Beretta e Zé Victor Castiel tiveram uma ideia:

— E se a gente fizesse um festival de teatro?

— Tá louco??? Ninguém vai!!!

Foi um peitaço.

A edição de estreia do Porto Verão Alegre, em 1999, teve seis peças e, para alívio da dupla, ingressos esgotados. No ano seguinte, o número de espetáculos dobrou. Depois triplicou, quadruplicou, quintuplicou e lá se vão 27 anos de estrondoso sucesso (2 mil apresentações e mais de 1 milhão de espectadores!).

Em primeira mão

Nesta terça-feira (16), às 10h, serão anunciadas as mais de 140 atrações da temporada 2026, que vai ocupar 17 palcos de 8 de janeiro a 8 de fevereiro. Te conto em primeiríssima mão o que vem pela frente.

Entre as apresentações confirmadas (clássicos e novidades do teatro e sucessos da música local e nacional), estão nomes como Thiago Lacerda, Nany People, Grace Gianoukas, Chico Brown (neto de Chico Buarque), Arrigo Barnabé, Thedy Corrêa, Duca Leindecker, Renato Borghetti, Kleiton & Kledir e muito mais.

É cultura na veia, acessível e para todos os gostos.

Mais destaques

Nos 32 dias de evento, vai ser possível ver clássicos do teatro gaúcho, como Bailei na Curva, Os Causos do Guri de Uruguaiana, PQ Casamos?! e Se Meu Ponto G Falasse, assim como novidades, incluindo 50 produções inéditas no festival e mais de 10 espetáculos que escolheram o evento para estrear, dirigidos por craques como Bob Bahlis e Néstor Monasterio.

As apresentações abrangem os mais diferentes estilos, de comédias, stand-ups e dramas a espetáculos de dança, infantis, espíritas, de ilusionismo e experimentais.

Na música, além dos nomes citados acima, tem o duo André Abujamra & Marcos Suzano, Paola Kirst, Maskavo, Chimarruts, Graforréia Xilarmônica, Nei Lisboa, Luciano Leães e Luana Pacheco.

Os palcos

Entre os espaços participantes neste ano há três novidades: o Galpão Floresta Cultural e o Teatro Simões Lopes Neto, inaugurados em 2025; e o Grezz, que receberá grandes nomes da música e outras surpresas.

Locais já conhecidos entre o público do Porto Verão Alegre também voltam a participar: o Bar do Nito, o Bar Ocidente, a Casa de Espetáculos, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa, o Instituto Ling, o Teatro do Goethe-Institut, o Teatro Amrigs, o Teatro CIEE-RS Banrisul, o Teatro Oficina Olga Reverbel, o Teatro Unisinos e a Zona Cultural, além do Teatro Carlos Carvalho, na Casa de Cultura Mario Quintana; e o Teatro Renascença e a Sala Álvaro Moreyra, ambos no Centro Municipal de Cultura Lupicínio Rodrigues.

Ingressos

Os ingressos já estão à venda no site portoveraoalegre.com.br (onde também está a programação completa), com preços a partir de R$ 21. Corre lá!

Do dia 8 de janeiro em diante, haverá venda de ingressos na bilheteria oficial, localizada no andar térreo da Casa de Cultura Mário Quintana (Rua dos Andradas, 736 - Centro Histórico).

Nos dias das apresentações, a partir de uma hora antes do início das sessões, também será possível adquirir entradas nas bilheterias dos espaços participantes.

Acessibilidade

Como tem sido nos últimos anos, diversas sessões serão acessíveis, com audiodescrição e tradução em Libras.

A acessibilidade também estará em destaque no workshop O que pode um Corpo?, promovido gratuitamente pelo festival para proporcionar uma vivência com práticas inclusivas.

Quem viabiliza

O 27º Porto Verão Alegre é apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio da Unisinos, apoio do Grupo RBS e da Panvel, e apoio cultural do Teatro do Goethe-Institut, da Casa de Cultura Mario Quintana, do Teatro CIEE-RS Banrisul, do Multipalco Eva Sopher e do Centro Histórico-Cultural Santa Casa.