Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Com investimento milionário, teatro da Capital terá novo formato a partir de 2027

Durante as obras, a programação cultural seguirá em espaços parceiros do Sesc do Rio Grande do Sul e outros locais públicos em Porto Alegre

Carlos Redel

