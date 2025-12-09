Com investimento milionário, teatro da Capital terá novo formato a partir de 2027

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O Teatro do Sesc Alberto Bins, em Porto Alegre, passará por uma grande reforma a partir de fevereiro do ano que vem. O local será totalmente reestruturado para se tornar um teatro multiconfiguracional, um modelo contemporâneo que permite diferentes arranjos físicos, múltiplas linguagens e experiências cênicas mais imersivas.

Com investimento de cerca de R$ 3 milhões, a previsão é que a conclusão das obras ocorra no segundo semestre de 2027. Durante o período de reforma, o Sesc Alberto Bins manterá sua programação cultural, mas em diferentes locais parceiros, como o Teatro CHC Santa Casa, o Goethe-Institut, o Vila Flores e o Viva Open Mall.

O novo projeto do Teatro do Sesc Alberto Bins busca romper com a arquitetura tradicional de plateia frontal e propõe um espaço em constante movimento: estruturas que deslizam, volumes que se transformam e tecnologias flexíveis que ajustam o ambiente conforme a criação artística.

Desta forma, o teatro, que foi inaugurado em 20 de dezembro de 1993, poderá assumir formatos como arena, semi-arena, palco italiano, passarela ou espaço aberto para instalações, ampliando sua vocação como centro de experimentação cênica da cidade.

A mudança também expande a variedade de usos: além de peças teatrais, o espaço poderá abraçar números de dança, música, performances contemporâneas, exposições, ensaios, debates, eventos educativos, feiras criativas e atividades comunitárias.

— Queremos que o público encontre um teatro vivo, capaz de se adaptar a cada proposta artística e de aprofundar a relação entre artista e plateia — destaca o diretor do Sesc Alberto Bins, Marcelo Tolfo.