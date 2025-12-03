Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Com instrumentos reciclados, orquestra celebra dez anos com concerto no Morro da Cruz

Orquestra Sons do Morro entregará um repertório com canções tradicionais do mundo lúdico infantil que se misturaram à clássicos da música brasileira

Carlos Redel

