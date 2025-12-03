Com instrumentos reciclados, orquestra celebra dez anos com concerto no Morro da Cruz

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Orquestra Sons do Morro realiza concerto neste sábado. Eduardo Rocha / Divulgação

Latas, materiais recicláveis, tinta e criatividade dão vida aos instrumentos da Orquestra Sons do Morro, que há dez anos transforma vidas através da música na periferia de Porto Alegre.

Para celebrar essa década em prol da arte, cultura e sustentabilidade, o projeto realiza o espetáculo Concerto Sons do Morro na Cruz, neste sábado (6), a partir das 18h30min, do alto do Morro da Cruz (Travessa São João, 585 - São José), em Porto Alegre. O evento é gratuito.

O repertório da Orquestra Sons do Morro reúne canções tradicionais do mundo lúdico infantil que se misturaram a clássicos da música brasileira. São músicas como Nuvem Passageira (Hermes Aquino), Sapato Velho (Roupa Nova), Emoriô (João Donato e Gilberto Gil), Andar com Fé (Gilberto Gil).