Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Formato inédito
Com instrumentos barrocos autênticos, "As Quatro Estações", de Vivaldi, será apresentada em Porto Alegre

Concerto de encerramento de ano da Bach Society Brasil será na próxima terça-feira, na Igreja da Reconciliação

Carlos Redel

