Com instrumentos barrocos autênticos, "As Quatro Estações", de Vivaldi, será apresentada em Porto Alegre

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

"As Quatro Estações", de Vivaldi, será apresentada nesta terça-feira. Eroica Conteúdo / Divulgação

A Bach Society Brasil vai encerrar a sua temporada de apresentações anual em grande estilo. Por isso, entrega aos porto-alegrenses, na próxima terça-feira (16), o concerto de Natal Bach & Vivaldi: As Quatro Estações, apresentada pela primeira vez em Porto na íntegra com instrumentos barrocos autênticos.

Realizado na Igreja da Reconciliação (Rua Senhor dos Passos, 202), a partir das 20h, o concerto terá a execução integral de As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi.

Composta em 1723, a célebre coleção de concertos para violino — La primavera, L’estate, L’autunno e L’inverno — é acompanhada de sonetos escritos pelo próprio compositor e constitui um dos marcos do estilo descritivo do barroco italiano.

O programa se encerra com o moteto Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230, de Johann Sebastian Bach — uma obra jubilosa baseada no Salmo 117, que celebra a universalidade da mensagem natalina.

Sob a direção musical e cravo de Fernando Cordella, o concerto conta com o violinista Giovani dos Santos como solista e a participação do Ensemble Bach Brasil e do Ensemble Vocal Bach Brasil.

— É muito difícil, muito raro de apresentar essa obra com instrumentos de época pela escassez de acesso a eles. E não é só ter os instrumentos, a gente precisa também conhecer a forma como a música era executada, porque a técnica é completamente diferente — afirma Cordella. — A obra é descritiva e os instrumentos, por exemplo, acabam imitando, em alguns momentos, um cachorro latindo. E o som fica exatamente igual.

O concerto será o 61º da série Bach Brasil e conta com financiamento da Hertz e de seus mecenas e apoiadores, além do apoio institucional da Paróquia Matriz de Porto Alegre — Igreja da Reconciliação, Goethe-Institut, Instituto Ecossis, EROICA_música e Badermann Arquitetos Associados.

