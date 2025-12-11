Com crônicas que abordam de Frank Sinatra a Tom Jobim, Eduardo Rodrigues lança novo livro

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Capa do livro "A Última Dança", de Eduardo Rodrigues. Melhorpubli Publicações Especiais / Divulgação

O lançamento do 11º livro do jornalista Eduardo Rodrigues, A Última Dança — Dois pra cá & dois pra lá na música, no jornalismo e na literatura será marcado por uma sessão de autógrafos em Porto Alegre, neste sábado (13). O encontro será na livraria Bamboletras (Avenida Venâncio Aires, 113 — Cidade Baixa), a partir das 17h.

Publicado pela Editora Melhorpubli Publicações Especiais, a obra literária apresenta uma coletânea de crônicas que cruzam referências culturais, memórias pessoais e reflexões sobre grandes personagens da informação e do entretenimento — indo de Frank Sinatra até Tom Jobim, passando pelos escritores do New Journalism.

Ao longo das 208 páginas, Eduardo busca reconstruir, nesta que é a sua quinta coletânea de crônicas, cenários e influências que moldaram suas leituras, seu pensamento e sua escrita, analisando artistas consagrados, escritores e colegas de profissão.

— Procurei evitar clichês românticos e fugir das armadilhas de uma abordagem convencional. Meus textos apresentam temas e personagens sob ângulos inesperados, renovando o interesse de leitores familiarizados com esse universo e seduzindo, ou tentando seduzir, recém-chegados, com prosa elegante e doses sutis de humor. É uma mistura que vem dando certo — conta o jornalista.

De acordo com Eduardo, os textos presentes em A Última Dança foram escritos e publicados nos últimos três anos em suas redes sociais e, também, no blog Negras Melodias.

Para o livro, o escritor releu todas as suas crônicas e, também, retrabalhou alguns, reescrevendo trechos e atualizando dados. Nos casos em que havia mais de um texto sobre o mesmo tema ou personagem, fundiu-os.

A obra é acompanhada ainda por um caderno de imagens e conta com textos de Roberto Jardim, que assina a orelha; Humberto Trezzi, com a apresentação; e Luiz Antônio Araujo, no posfácio. A revisão foi assinada por Luiz Fernando Aquino.

Serviço

O quê: Lançamento e sessão de autógrafos de A Última Dança — Dois pra cá & dois pra lá na música, no jornalismo e na literatura, de Eduardo Rodrigues

Lançamento e sessão de autógrafos de A Última Dança — Dois pra cá & dois pra lá na música, no jornalismo e na literatura, de Eduardo Rodrigues Quando: 13 de dezembro de 2025, a partir das 17h

13 de dezembro de 2025, a partir das 17h Onde: Livraria Bamboletras (Avenida Venâncio Aires, 113 - Cidade Baixa), em Porto Alegre