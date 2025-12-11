Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Coletânea
Notícia

Com crônicas que abordam de Frank Sinatra a Tom Jobim, Eduardo Rodrigues lança novo livro

Sessão de autógrafos de "A Última Dança" ocorre neste sábado, na Livraria Bamboletras, em Porto Alegre

Carlos Redel

