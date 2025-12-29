Com 87 operações, Ramblas Atlântida projeta 1,5 milhão de visitantes neste veraneio

Ramblas Atlântida reúne uma série de empreendimentos, para todos os gostos e bolsos. Jefferson Bernardes / Las Ramblas / Divulgação

A temporada de verão do Ramblas Atlântida chegou com novas atrações no Litoral Norte.

São 87 operações nos segmentos de moda, gastronomia, bares, casas noturnas e eventos, em uma área de cinco hectares, na Avenida Central, na Praia de Atlântida, em Xangri-Lá.

A expectativa é de receber 1,5 milhão de visitantes ao longo do veraneio, com opções para diferentes perfis de pessoas, nos três turnos do dia.

Novidades da temporada

Nesta edição, o Ramblas passa a reunir 39 operações na Rota do Sabor, que concentra algumas das principais opções gastronômicas do Estado.

Além de restaurantes consolidados como Asiana, Cantina Pastasciutta, Diego Andino, Nana Pereira e O Grão, estreiam Daimu, Bottega Del Mare, Fornellone, Leiteria/Ferradura/Ferro, Casa Gabbi, La Ragazza Al Mare, Las Leñas Parrilla, Mila Milanesas, Pelea Verano e My Thai.

No La Boqueria, como é chamada a praça de alimentação do complexo, entram Black Entertainment, Brooklyn Brewcraft, El Patrón – Cozinha Mexicana, Espetinhos Gourmet, My Thai, Popstar Pipoca e Quintal Poke.

O palco de shows do espaço receberá apresentações durante todo o veraneio, com atrações como Julia Jorge, Amantes do Samba, Grouvoul, Vini Silveira, Chaise Brothers, Ocean Drive, Sirius e School of Rock.

Sucesso no último verão, permanecem na rua interna o Ramblas Rocky Point e os bares e casas noturnas Bar 1, Breazy, Céu, Deck 22 e Nuy.

Calçada da moda

Na “calçada da moda do RS”, além de Twin Set, L'arrivée e Rosângela Cecchim, passam a integrar o mix — que soma cerca de 25 operações — marcas como La Victoria, Run More, Seawallow, Velora e Julia Bongiolo.

Mais atrações

O salão de beleza Raphaelli Essential Therapy e a Livraria Santos também seguem presentes neste verão. Outro destaque é a estreia da floricultura Office Garden Brasil, responsável também pelo paisagismo à beira do lago do complexo.

A programação multicultural segue firme. Além da já tradicional Le Marché Chic, voltada à moda, arte e design autoral, a agenda inclui a Nós – Feira de Comida Autoral e Local, o Pinta — experiência criativa e itinerante que une pintura e encontros —, o Yoga Vibes, em parceria com a Melt Hot Yoga, com aulas temáticas de yoga e pilates, além da Feira Mosaico e do Bazar Guapa.

Local tem opções para todos os perfis. Dudu Contursi / Divulgação

História do Ramblas Atlântida

O Ramblas Atlântida iniciou sua trajetória em 1990, com a inauguração da icônica casa de shows Rocky Point, que marcou a vida noturna do litoral gaúcho nos anos 1990.

A partir de 1995, o espaço começou a se transformar em um centro comercial, com a chegada de lojas e a criação das calçadas, e, em 1997, passou a receber seus primeiros restaurantes.

A arquitetura foi se adaptando de forma orgânica, acompanhando a expansão das operações.

Paralelamente, a Praia de Atlântida consolidou-se como destino de alto padrão, com o crescimento de condomínios residenciais e a consequente demanda por um espaço que integrasse lazer, compras e gastronomia.

Em 2011, o local passou a se chamar Ramblas Atlântida, inspirado em Las Ramblas, a tradicional avenida de pedestres de Barcelona, na Espanha.

Assim como seu homônimo europeu, o bairro comercial em Xangri-Lá oferece um ambiente vibrante, com lojas, restaurantes, performances artísticas e uma praça de alimentação que homenageia o Mercado La Boqueria.

Com programação diversificada e um ambiente que une sofisticação e entretenimento, o Ramblas Atlântida consolidou-se como um dos principais destinos do litoral gaúcho durante a temporada de verão.

Programação

Dezembro

29/12 – Feira Le Marché

30/12 – Bazar Guapa

Janeiro

10/01 – Feira Le Marché, Pinta e Yoga Vibes (Wine Yoga – The Real Wellness Club)

17/01 – Feira Mosaico, Pinta e Yoga Vibes (Pet Yoga)

24/01 – Feira Le Marché, Pinta e Yoga Vibes (Pilates Yoga – Clubê)

25/01 – Bazar Guapa

31/01 – Yoga Vibes (Surf Yoga no Quintal – beira da praia)

Fevereiro

06/02 – Nós Feira

07/02 – Nós Feira, Feira Le Marché, Pinta e Yoga Vibes (Corrida + Yoga Regenerativa)

07/02 – Nós Feira, Feira Le Marché, Pinta e Yoga Vibes (Corrida + Yoga Regenerativa) 14/02 – Feira Le Marché e Yoga Vibes (Yoga dos Sentidos – oficina com perfumista)

15/02 – Feira Le Marché

16/02 – Feira Mosaico

17/02 – Bazar Guapa

