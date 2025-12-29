Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Xangri-lá
Notícia

Com 87 operações, Ramblas Atlântida projeta 1,5 milhão de visitantes neste veraneio

Iniciativa conta com bares, gastronomia, moda, casas noturnas, feiras e eventos em área de cinco hectares na Avenida Central, na Praia de Atlântida

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS