Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Mostra solidária
Notícia

Cartunista Santiago abre exposição em busca de apoio para cirurgia robótica

Artista precisa retirar a próstata devido à descoberta de um tumor; mostra terá trabalhos à venda na loja da Brasa, em Porto Alegre

