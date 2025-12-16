Cartunista Santiago abre exposição em busca de apoio para cirurgia robótica

Santiago tem 75 anos e é um dos mais premiados do Brasil. Antonio Mainieri da Cunha Pinto / Divulgação

Um dos mais premiados e admirados cartunistas do Brasil precisa de ajuda. Santiago inaugura nesta quinta-feira (18), na loja da Brasa, em Porto Alegre (leia os detalhes abaixo), uma exposição para angariar fundos para uma cirurgia.

Nascido Neltair Rebès Abreu em Santiago do Boqueirão (daí o famoso apelido) há 75 anos, o artista vai se submeter a uma prostatectomia radical robótica (para a retirada da próstata), em razão de um tumor.

— Estou tranquilo, descobri cedo a doença, mas é uma cirurgia cara. A ideia é vender alguns trabalhos para juntar dinheiro — explica Santiago.

O cartunista prefere não falar em valores, mas, segundo pessoas próximas, os custos totais devem passar de R$ 20 mil.

A ideia da exposição (que terá 21 obras originais, exclusivas do acervo do artista) partiu da turma da Brasa. A editora gaúcha (vencedora do Oscar dos quadrinhos em 2025) é conhecida pela atuação no ramo das HQs e tem estreita ligação com Santiago.

"Moisés junta Conchas" é um dos trabalhos de Santiago que estará à venda na exposição. Santiago / Divulgação

— Ele frequenta bastante a loja, é um cliente assíduo e um artista muito querido de todos. Um dia, comentou conosco que teria de tirar a próstata e que o plano de saúde não cobria a cirurgia robótica. Então decidimos nos unir para apoiar — conta Rodrigo Geraldi, um dos sócios da empresa.

Toda a verba obtida com a venda das obras será revertida para Santiago.

Sobre a exposição

"Anjinho Tarado" também estará na exposição. Santiago / Divulgação

A abertura será às 19h desta quinta-feira (18), na loja da Brasa, que fica na esquina das ruas José do Patrocínio com Luiz Afonso, no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre.

Como apoiar

Quem não puder comprar um dos 21 trabalhos originais do autor (veja dois deles nesta página), pode ajudar enviando qualquer valor para o pix de Santiago: 23744693015.

Quem é Santiago

Atuou para o lendário Pasquim. Antonio Mainieri da Cunha Pinto / Divulgação

Neltair Rebès Abreu, nasceu em Santiago do Boqueirão, na região das Missões, em 1950, e é um dos grandes nomes do cartum nacional. Criador do Macanudo Taurino Fagundes, personagem baseado no gaúcho típico do Pampa, foi chargista no jornal Folha da Tarde e colaborador no jornal Correio do Povo, Coojornal e no lendário Pasquim.

Em 1994, a revista Witty World, voltada a profissionais do desenho humorístico, incluiu Santiago na lista dos 13 melhores do mundo no gênero “Gag Cartoon” (cartum de uma única cena) ao lado de Quino, Sempé e Aragonés.

Ao longo da sua carreira, o cartunista tem sido premiado, publicado e exposto em salões pelo mundo inteiro. Recentemente, recebeu um troféu no Egito.

No RS, ele venceu 28 vezes o prêmio da Associação Riograndense de Imprensa (ARI), sendo o mais premiado da história da entidade.