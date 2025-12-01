Capital recebe exposição da mais antiga xilogravurista pernambucana em atividade

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

A exposição Xilogravuras de Nena Borges está em cartaz na Galeria Maria Lucia Cattani, localizada no saguão da Reitoria da UFRGS (Avenida Paulo Gama, 110), campus central da universidade, em Porto Alegre.

Nascida em 1947, em Bezerros, em Pernambuco, Nena consolidou uma obra marcada pela força expressiva e pela simplicidade técnica, sendo considerada a mais antiga xilogravurista pernambucana em atividade.

Viúva do também xilogravurista Amaro Francisco Borges, com quem aprendeu a técnica, Nena Borges retrata, em suas obras, elementos da cultura e do cotidiano no sertão nordestino com humor, ironia e sarcasmo.

Guardando o protagonismo de Nena, a exposição inclui também trabalhos de seu falecido marido e de três de seus oito filhos, Sílvia, Sílvio e Severino.

Xilogravuras de Nena Borges fica em cartaz até o dia 3 de março de 2026, de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, com entrada franca

O agendamento de visitas mediadas para grupos pode ser feito por e-mail educativocentrocultural@ufrgs.br ou telefone (51) 3308-1982.

