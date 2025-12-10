Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Mistura
Notícia

Banda de câmara Tum Toin Foin lança novo álbum, com elementos eruditos, populares, alternativos e do jazz

Produção gravada no Theatro São Pedro estará disponível nesta sexta-feira (12) e é uma parceria com compositor e arranjador Arthur de Faria

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS