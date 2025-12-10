Banda de câmara Tum Toin Foin lança novo álbum, com elementos eruditos, populares, alternativos e do jazz

Gravado em 2023 no Theatro São Pedro, o álbum Tum Toin Foin & Orquestra Theatro São Pedro chega às plataformas digitais nesta sexta-feira (12). No dia seguinte, sábado (13), às 21h, o show de lançamento acontece no Espaço 373, em Porto Alegre.

A gravação que deu origem ao disco teve regência do maestro Evandro Matté e captou a energia de um ambiente lotado tanto na plateia quanto no palco. A performance reuniu os dez músicos da Tum Toin Foin e a Orquestra Theatro São Pedro, apostando na mistura entre o erudito, o popular, o alternativo e o jazz. Durante a apresentação, as melodias também estimularam a inventividade dos músicos, que foram convidados a improvisar.

Do espetáculo, surgiram as nove faixas que compõem o disco, acompanhadas por clipes que vêm sendo publicados no YouTube da Loop Discos desde agosto. O álbum inclui duas músicas inéditas, Cadum Cadum e Fagoteira, e revisita temas do primeiro trabalho da banda, lançado em 2022.

— Quem já ouviu as músicas e pensa "já ouvi, não vou ouvir de novo", pode ouvir! Porque tem bastante coisa nova — diz Arthur de Faria, da Tum Toin Foin.

O show de sábado será às 19h e conta com um repertório que vai além do álbum. O grupo apresentará arranjos inéditos e interpretações de obras como Prelúdio da Bachiana nº 4 (Villa-Lobos), Sétima do Pontal (Renato Borghetti e Veco Marques), Sabbath Bloody Sabbath (Black Sabbath) e Construção (Chico Buarque).

Quem são os envolvidos

Criada em 2018 e com estreia em 2019, a Tum Toin Foin surgiu com a proposta de ser uma mistura entre a música clássica e uma banda popular. Ao lado dela está Arthur de Faria, músico, compositor, arranjador, jornalista e pesquisador, que já passou por projetos como Arthur de Faria & Seu Conjunto e Orkestra do Kaos, além de ser mestre e doutor pela UFRGS. A Orquestra Theatro São Pedro, fundada em 1985, é considerada uma das principais formações orquestrais do Sul do país.

Veja um dos clipes

Serviço

O quê : show de lançamento do álbum Tum Toin Foin & Orquestra Theatro São Pedro, da banda de câmara Tum Toin Foin com o compositor e arranjador Arthur de Faria

: show de lançamento do álbum Tum Toin Foin & Orquestra Theatro São Pedro, da banda de câmara Tum Toin Foin com o compositor e arranjador Arthur de Faria Onde : Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373 — Porto Alegre)

: Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373 — Porto Alegre) Quando : neste sábado (13), às 21h

: neste sábado (13), às 21h Ingressos : a partir de R$ 45, pela plataforma Tri.RS

: a partir de R$ 45, pela Mais informações: @tumtoinfoin no Instagram