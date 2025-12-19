"As pessoas nos abraçaram", dizem Pedro e Fernanda Verissimo, filhos de Luis Fernando e netos de Erico, no Paralelas 

Pedro e Fernanda Verissimo, dois queridos, no escritório preservado de Erico. Lucas Vieira / Agencia RBS

Foi especial. A família Verissimo me recebeu em casa para um bate-papo no escritório de Erico Verissimo (preservado e cheio de vida), na última quarta-feira, data em que ele completaria 120 anos.

Fernanda e Pedro, netos do autor e filhos de Luis Fernando Verissimo, deram entrevista ao Paralelas, meu podcast no YouTube de GZH e no Spotify.

Foram 50 minutos de uma baita conversa, sobre a relação com o pai e o avô, a perda de LFV, as histórias da família, o Inter e muito mais.

Veja a íntegra do episódio

A seguir, leia um trechinho da conversa.

2025 termina com a celebração dos 120 anos de Erico e com a perda de Luis Fernando. Como vocês estão nessa gangorra emocional?

Fernanda: Acho que essa gangorra, de certa forma, ajudou, porque, quando o pai morreu, em 30 de agosto, a gente estava começando esse semestre de comemorações, com viagens, celebrações pelo interior do Estado. Isso nos manteve ocupados.

Pedro: Ocupados e também amparados. As pessoas nos abraçaram. Virou um abraço coletivo.

Juntou tudo, né?

Pedro: Sim, mas eu me convenci de que que não fazia sentido lembrar do pai com tristeza. Era um cara leve. Então, fazer o quê? Como minha mãe falou, foram 61 anos deles de casados, de uma vida muito boa, de alegria, de amigos, de coisas muito bacanas.

Esta é a poltrona onde Erico relia e corrigia os originais de seus livros. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Como foram os últimos meses do Luis Fernando?

Fernanda: Foi uma queda mais visível, mas o pai costumava dizer que era um milagre da ciência, porque, nos últimos anos, ele quase morreu várias vezes e voltou. Chegou a ver a reação das pessoas uma vez que saiu da UTI.

E como é, para vocês, ser filhos e netos desses dois ícones?

Fernanda: É tranquilo, leve, porque os dois eram personalidades que não se levavam muito a sério. Isso é uma lição.

Pedro: A gente já nasceu num ambiente onde nosso pai era filho de alguém. Já tinha um legado para levar. Nunca senti muito essa coisa de estar à sombra de um nome. Meu pai também não estava à sombra do meu avô.

Vinha muita gente famosa aqui nesta sala onde estamos?

Fernanda: Muitos escritores, atores. Tônia Carrero e Paulo Autran estavam sempre aqui. Era um tempo em que os atores faziam turnês longas. Vinham a Porto Alegre e ficavam um mês em cartaz. Então, acabava virando rotina: antes do teatro, davam uma passadinha para tomar um uísque com a minha avó (risos). Também lembro da Clara Nunes, do Paulo Gracindo... do Vinícius e do Toquinho fazendo show aqui.

Pedro: Tinha sempre um copo de uísque do Hotel Everest circulando na sala, até que um dia alguém se deu conta de que foi quando o Vinícius veio e trouxe o copo junto.

Nas prateleiras do escritório, a coleção completa de "O Tempo e O Vento", obra-prima de Erico, em francês. Juliana Bublitz / Agencia RBS

As lembranças de Erico estão por todos os lados na casa da família. Juliana Bublitz / Agencia RBS

Como era o vô Erico? Ele contava histórias para vocês?

Pedro: Ele gostava de fazer mágicas. Lembro até hoje de um truque com um guardanapo e um copo que era impressionante.

Fernanda: Eram avós muito afetuosos (Erico e Mafalda) mas diferentes também, porque tinham a própria vida, eram muito independentes, viajavam, recebiam muito em casa.

Como foi voltar a Cruz Alta para as celebrações de Erico?

Fernanda: Foi incrível. Eles fizeram um trabalho bárbaro para celebrar o vô o ano inteiro. A Casa Museu (onde Erico viveu) está sendo reformada. É uma graça. Isso é importantíssimo.

E como foi viajar pelo Estado?

Fernanda: Andei por pelo menos 10 feiras do livro. Foi um carinho imenso, de leitores antigos e jovens também (...) Fiquei impressionada positivamente, porque a gente acha que ninguém mais lê, mas há um interesse real pela leitura. Muitos não tinham nem nascido quando o meu avô morreu e estão descobrindo o Erico. Voltei mais otimista.

Pedro: Erico é um autor que está muito vivo.

Luis Fernando tinha fama de tímido, calado. Ele era assim em casa também?

Pedro: Muito. Quieto, calado. As pessoas na volta diziam: “Ah, deve ser muito divertido viver com o Verissimo. O almoço deve ser uma farra!” Aí ele virava para a gente (Pedro imita LFV) e dizia: “Passa o sal” (risos).

Os lápis de cera de Luis Fernando Verissimo seguem sobre a mesa, como ele deixou. Juliana Bublitz / Agencia RBS

E para o próximo ano, quais são os planos?

Pedro: Vamos seguir falando (no legado). Vêm de novidades por aí. Luis Fernando faria 90 anos em setembro de 2026. Pretendemos catalogar e digitalizar todo o acervo dele.