Após crise no Multipalco, Dilmar Messias volta à direção artística da Fundação Theatro São Pedro

Dilmar Messias é um dos mais conhecidos e admirados diretores teatrais do RS.

Após a saída de Gabriela Munhoz da direção artística da Fundação Theatro São Pedro, confirmada nesta sexta-feira (19), Dilmar Messias voltará ao comando da programação artística.

O nome foi confirmado por Luciano Alabarse, que assumiu a presidência da entidade no lugar de Antonio Hohlfeldt. O professor foi exonerado no fim de novembro pelo governo do Estado por ter ameaçado fechar o Multipalco por falta de pessoal.

— Dilmar estava em licença-saúde (ele enfrentou um câncer) e volta ao trabalho com tudo. Está muito feliz. É um grande nome do teatro gaúcho, um dos nossos maiores diretores e tem toda a minha confiança — diz Alabarse.

O presidente da fundação destaca que Gabriela fez um bom trabalho e que só saiu "por ter recebido um convite irrecusável".

Ela será diretora do Instituto Banrisul Cultural, convidada por Beatriz Araujo, responsável pela entidade. Ex-secretária estadual da Cultura, foi Bia quem chamou Gabriela para atuar na Fundação Theatro São Pedro, há dois anos.

— Elas são muito próximas e, financeiramente, a oportunidade também era excelente para a Gabi. Ela sai com as portas abertas. Vamos trabalhar juntos e fazer muitas parcerias no futuro, tenho certeza — projeta Alabarse.

Para trabalhar ao lado de Messias, ele escolheu Juliana Brondani (que era o braço direito de Gabriela) e Letícia Vieira, gestora cultural e parceira profissional de Alabarse há anos (ela é uma das responsáveis pelo sucesso do Porto Alegre em Cena).