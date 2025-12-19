Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Velho conhecido
Após crise no Multipalco, Dilmar Messias volta à direção artística da Fundação Theatro São Pedro

Ex-diretora, Gabriela Munhoz, deixou o cargo para assumir convite irrecusável no Instituto Banrisul Cultural

