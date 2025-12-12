Aniversário do Museu da Cultura Hip Hop reúne Major RD, Drik Barbosa, Cristal e Kamau

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Aniversário do primeiro ano do Museu da Cultura Hip Hop. Cristiano Rangel / Divulgação

O Museu da Cultura Hip Hop chegou aos dois anos de existência somando mais de 50 mil visitas. E, para celebrar, a instituição promete uma grande festa de aniversário sob o comando de nomes nacionais Major RD, Drik Barbosa, Cristal, Kamau, Branco RP3 e DJ Mosquito.

As atrações se apresentam no espaço neste sábado (13), a partir das 14h. Os ingressos devem ser retirados gratuitamente na plataforma Sympla, mas, para validação da entrada, é necessário doar um quilo de alimento não perecível.

O aniversário do Museu da Cultura Hip Hop conta ainda com atrações selecionadas no Edital Vem Pro Museu, financiado pela Lei Rouanet e patrocínio da Petrobras. São elas: os MCs do grupo Poetas Vivos; os DJs DJ Benhur e DJ Kindjay; o grupo de breaking Gauchóques e o grafiteiro Bernardinho Vent Art.

A celebração também contará com Batalha de Tag, focada no graffiti, com apresentação do artista Reis, e Batalha de Breaking, sob o comando de Ramonstra e Will Footworksquad. Os vencedores de cada modalidade ganham o prêmio de R$ 1 mil. As inscrições serão feitas no dia do evento, a partir das 14h, por ordem de chegada.

— Parece que foi ontem que demos o primeiro passo em direção às realizações que podemos computar dois anos após a abertura dos portões. É um desafio enorme manter o museu pulsante, com tantas atividades e oportunidades para a comunidade. Então, celebrar cada dia é muito importante — comemora Rafa Rafuagi, fundador e coordenador do Museu da Cultura Hip Hop RS.