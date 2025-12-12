Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Festa do rap
Notícia

Aniversário do Museu da Cultura Hip Hop reúne Major RD, Drik Barbosa, Cristal e Kamau

Com ingressos gratuitos, atividades que celebram os dois anos do espaço ocorrem neste sábado

Carlos Redel

