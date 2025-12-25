A saudade de pegar um filme na locadora

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

As saudosas videolocadoras perderam espaço para o streaming. Félix Zucco / Agencia RBS

A minha vida mudou quando abriu uma videolocadora na esquina da minha casa. Era início dos anos 2000. Todo final de semana, minha mãe me deixava alugar um ou dois filmes — no começo, o formato era VHS e, alguns anos depois, entrou o DVD. Mesmo com a restrição orçamentária que não permitia que eu me esbaldasse, as visitas à loja eram gratuitas. E, por isso, batia ponto lá quase todos os dias. Parte da minha infância e da minha adolescência foi entre aquelas prateleiras.

Quando chegavam os lançamentos, o Seu Ronaldo, dono do lugar e que se transformou em um dos meus melhores amigos, deixava os pacotes guardados para quando eu aparecesse. Ele sabia que eu adorava tirar o plástico, abrir os estojos pela primeira vez e sentir o cheiro das fitas de vídeo novinhas. Esse aroma em específico só existia naquele momento. É fácil lembrar dele, mesmo depois de tantos anos.

O cheiro vinha acompanhado da magia do analógico, da mídia física. Despertava a sensação de estar diante da novidade. Do começo da história de um item que iria passar a fazer parte daquele templo do audiovisual, mas também seria comunitário. As pessoas do bairro iriam dividir aquela mesma peça, que passaria de casa em casa. Faria parte, por um breve período de tempo, de uma família diferente e, depois, seria devolvida.

Não demorou para que eu fosse convidado para trabalhar na locadora. Não saía de lá mesmo. Era o meu sonho. Então, deixei de ser cliente para virar atendente. E isso mudava tudo. Em uma era em que as pessoas ainda não estavam cronicamente conectadas à internet, cabia ao balconista — no caso, eu — indicar filmes e, volta e meia, tentar explicar algum final que o cliente não havia entendido. Às vezes, a conversa ia longe, esmiuçando a produção. Era de dar inveja aos canais de crítica que hoje bombam no YouTube.

Como a pessoa investia tempo e dinheiro em cada longa-metragem que alugava, também existia um esforço extra para fazer valer a pena aquela experiência. Quem alugava, quase sempre, via o filme até o fim, se dedicava, mesmo que não fosse exatamente o que estava esperando. Não havia essa facilidade de, se a produção não fisgou nos primeiros cinco minutos, clicar em sair e pular para a outra. Era comum, então, os clientes reunidos debatendo no balcão se o filme tal era bom ou não. Amizades — e algumas inimizades — se formavam naquela loja forrada por cartazes.

As videolocadoras eram pontos de encontro para cinéfilos. Félix Zucco / Agencia RBS

Hoje, é inegável a diversidade de conteúdo que está facilmente disponível para as pessoas. Produções estrangeiras que, naquela época, jamais chegariam para o grande público, podem ser acessadas com apenas alguns cliques. Mas, para quem viveu a magia de uma videolocadora, é difícil não bater um saudosismo de vez em quando. Principalmente, quando um final de semana como esse está chegando — entre feriados, com clima chuvoso.

Era um evento ir pegar um filme, ler a sinopse na capinha, conversar para decidir, levar para casa, assistir com a família e, na segunda-feira, entregar a fita. Rebobinada, é claro.