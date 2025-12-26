A mentira que era uma mentira de Edu K

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O espirituoso Edu K está trazendo à tona histórias de sua vida, mas algumas não são necessariamente verdadeiras. Rogério Fernandes / Divulgação

— O problema começa em definir o conceito de mentira. Afinal, o que é uma mentira? — questiona Edu K, cantor, compositor e fundador da eterna banda Defalla.

Como você pode ter percebido pela manchete e por essa primeira fala do texto, o tema desta coluna são as mentiras. Mais especificamente, as contadas por Edu K. Recentemente, o artista passou a publicar vídeos semanais em suas redes sociais — em um quadro chamado TV Kaótica. Entre os conteúdos, ele recorda de uma entrevista concedida para a Zero Hora, no início dos anos 1990.

Na ocasião, o artista explica que contou uma grande mentira para o repórter que o entrevistava: a de que o Defalla estava gravando um filme. Deu detalhes da produção e tudo. Só que não existia longa-metragem nenhum na época. De acordo com Edu K, a falsa produção virou manchete do complemento cultural do jornal. Uma fake news.

Eis a questão: revirando os arquivos de Zero Hora, não achamos a matéria. Mas encontramos outra, assinada por Luiz Paulo Santos, do mesmo período, em 14 de janeiro de 1990, e com a foto descrita pelo músico. Só que sem menção alguma ao filme. Será que até a história que ele contou sobre a mentira também é uma mentira? Pois bem, era. Ao receber a matéria verdadeira, Edu K soltou uma sonora gargalhada e disse:

— É mais uma mentira minha, então? Puta, eu tinha certeza de que era nessa matéria que eu falava do filme. Que loucura. Será que nunca existiu essa matéria? Psicodelia pura. Deve ter sido em outra matéria ou, então, eu imaginei tudo (risos).

Para os jornalistas, o Edu K pode ser um pesadelo. Afinal, como confiar nas informações passadas por ele? Mas não podemos negar que o músico, desde sempre, dá indícios de que a mentira faz parte desta persona única que criou para si. E é mais curioso que ele mesmo acredita nestes cenários criados em sua mente.

Os sinais, inclusive, estão presentes desde o primeiro disco do Defalla, o Papaparty, de 1987. Na faixa Trash Man, ele canta a frase: "I'm a liar and i'm gonna teach you how to believe my lies" — algo como: "Sou um mentiroso e vou te ensinar a acreditar nas minhas mentiras". Estava lá.

— A minha língua é um chicote gigantesco que sempre acaba estalando no meu próprio rabo. Eu falo um monte de coisa naquele flow dos vídeos e, depois, as pessoas vêm me falar: "Ah, mas tal coisa que tu falaste no vídeo". Mas nunca aconteceu tal coisa. É que na hora, no flow da poesia, acaba saindo. Então, até nos vídeos saem algumas mentirinhas (risos) — conta Edu K.

E se você quer tirar alguma dúvida, por exemplo, na Wikipédia do Edu K, melhor pensar melhor: ele costuma editar e colocar algumas informações que, bem, talvez, não condigam exatamente com a realidade. É um cara que gosta de moldar os fatos — tal qual ele fez com a música brasileira, com o seu Defalla influenciando inúmeros artistas que viriam depois.

A matéria de Zero Hora que não fala absolutamente nada sobre o filme do Defalla. Zero Hora / Agência RBS

— Isso tem, também, muito da fanfarronice do Defalla. Essa coisa de estar sempre rindo das coisas. É uma maneira zen de encarar a vida. E tem essa coisa ingênua de, através da palavra, através de uma publicação, transformar um desejo em realidade. E, no fim das contas, é verdade, porque a gente está falando até hoje sobre um filme que não existe. É o lance da memória que vira uma lenda, um conto.

É claro que as mentirinhas do Edu K são puro folclore. Não fizeram mal para ninguém — e nem mesmo enganaram o repórter de Zero Hora dos anos 1990. Ao falar sobre isso, o artista se diverte. E o público que acompanha a TV Kaótica, toda a sexta-feira, também vai dar boas gargalhadas com histórias. Baseadas em fatos ou não.

— Nada é estático, então, por que as histórias vão ser? Por que as conversas vão ser estáticas? Para quem quer uma notícia exata, eu não estou prestando um bom serviço, mas, para quem quer a realidade da vida, eu sou o maior repórter que existe — diz o bem-humorado mentiroso.

Outro causo

Uma história interessante que o Edu K contou, também, tem relação com uma das figuras mais tranquilas e camaradas da televisão brasileira: Serginho Groisman. Décadas atrás, ainda na época do Programa Livre, no SBT, o Defalla era um dos convidados.

Ao chegar em São Paulo para participar da atração, o músico quis fazer um agrado para o apresentador. Decidiu parar em um boteco de esquina e que um pedaço de torresmo seria um bom presente. Enrolou o alimento em um guardanapo e guardou no bolso. No encerramento do bloco, ao vivo, Edu K chamou o apresentador e entregou o regalo:

— Ele ficou branco na hora. Olhou pra baixo e não olhou de volta para mim. Chamou os comerciais e saiu para o camarim. Senti que tinha dado ruim e fui atrás. Perguntei o que tinha acontecido e ele: "Cara, como é que tu me traz um baseado na TV, velho? Estamos ao vivo". Expliquei que era torresmo, mas não melhorou muito. Agora, depois do vídeo, me alertaram que ele é judeu e não come carne de porco. Então, foi um insulto atrás de outro. Desculpa, Serginho. Ele sempre apoiou muito o Defalla.

Sobre esse episódio, sim, existem registros na internet. E é bem parecido com o que o Edu K relatou. Não igual, mas bem parecido. Está abaixo, a partir do minuto 2:40.