Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

35 anos depois
Notícia

A mentira que era uma mentira de Edu K

Cantor, compositor e fundador da banda Defalla passou a limpo as histórias que contava para a imprensa, além de outras confusões

Carlos Redel

