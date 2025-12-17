Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

A incrível história por trás do documento raro que anuncia o nascimento de Erico Verissimo

"Participação de nascimento" foi guardada pelo fotógrafo Leonid Streliaev por quase 50 anos e devolvida à família; nesta quarta-feira (17), Erico faria 120 anos

