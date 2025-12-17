A incrível história por trás do documento raro que anuncia o nascimento de Erico Verissimo

“Participação de nascimento” do maior escritor do RS, datada de 17 de dezembro de 1905, em Cruz Alta. Leonid Streliaev / Arquivo Pessoal

Se estivesse vivo, Erico Verissimo faria 120 anos nesta quarta-feira (17). Para marcar a data, Leonid Streliaev, fotógrafo oficial do escritor na década de 1970, enviou o registro de uma raridade à coluna: a participação de nascimento do cruzaltense.

Leonid guardou o documento em sua casa, como relíquia, por quase 50 anos.

— Numa das visitas que fiz ao escritor, sempre com a minha Nikon (câmera fotográfica) em punho, falamos sobre origens. Comentei que meu pai veio da Rússia como imigrante. Lembro ter contado que ele trouxe só as roupas e a vontade de viver aqui. Foi aí que Erico tirou o documento da gaveta e me entregou — recorda o experiente e multipremiado fotógrafo, morador de Canela, na Serra.

Leonid diz que, por algum motivo, Erico pediu que ele levasse o cartão consigo e o guardasse.

— Fiquei surpreso com aquilo e o guardei por muitos anos, como um prêmio — diz Leonid, que tem um dos mais importantes acervos de imagens do famoso autor.

O cartão ficou sob sua guarda, precisamente, até o dia 17 de dezembro de 2005, no centenário de Erico.

Desde então, emoldurada, a peça voltou à residência da família Verissimo, entregue por Leonid, em mãos, a Luis Fernando, filho do autor, falecido em agosto deste ano.

Até hoje, o fotógrafo guarda com carinho, em seu rico arquivo pessoal, a foto do documento histórico. É uma lembrança das horas de conversa e cumplicidade com o amigo ilustre.