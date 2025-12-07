A estilista gaúcha que transforma roupas usadas em peças desejadas na Itália

Quase que semanalmente vemos nas redes sociais uma nova "tendência de moda" que, em pouco tempo, já é considerada ultrapassada, e as peças acabam deixadas de lado ou descartadas. Contrariando esse padrão e mostrando que a moda pode ser sustentável, a estilista gaúcha Elisa Chanan se dedica a criar a partir de itens garimpados em brechós.

Desde o início de novembro, a marca de Elisa, a Dressing Stories, tem jaquetas disponíveis na Momo Vintage, em Florença, na Itália — loja conhecida pela curadoria de peças usadas de grandes estilistas, como Gucci e Giorgio Armani.

A coleção, de cerca de 15 itens, é inspirada no disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, e traz peças ressignificadas com botões antigos, retalhos de tecido, galões, cordões e fitas vintage.

— Minha marca é justamente sobre isso, de trabalhar em roupas que já têm histórias. A ideia é dar um novo olhar para o que já existe. Acho que a moda precisa desse olhar — diz a estilista.

Elisa usa técnicas como o upcycling, que significa a transformação criativa de materiais descartados ou subutilizados em novos itens. O processo é de "desconstruir para reconstruir", segundo ela, dando um novo significado às peças.

Por meio disso, a gaúcha busca mostrar que a moda pode ser guiada pelas histórias, e não somente pelo consumo.

Vale lembrar que, conforme relatório divulgado neste ano pela Global Fashion Agenda, entidade dinamarquesa sem fins lucrativos, mais de 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis foram descartados na última década, sendo 4,6 milhões apenas no Brasil.

Para comparação, um caminhão de lixo comum tem capacidade, em média, para até 10 toneladas; portanto, se fôssemos transportar todo esse material jogado fora mundialmente, seriam necessários mais de nove milhões de veículos.

Para o ano que vem, Elisa projeta trazer peças para o Brasil, incluindo uma coleção de boinas seguindo o mesmo processo de reaproveitar e ressignificar itens de brechós.

Sobre a estilista

Gaúcha de Encantado, no Vale do Taquari, Elisa começou a se interessar por moda trabalhando na confecção da mãe. Depois, estudou no Instituto Marangoni, em Milão, na Itália. Retornou ao Brasil e trabalhou coleções em Porto Alegre e São Paulo, além de participar do antigo Fashion Rio, na Casa de Criadores. Também esteve na Madrid Fashion Week.

Ela já vendeu criações no Japão, Estados Unidos, França e Itália, onde vive por alguns meses do ano, dividindo o tempo com a capital gaúcha.

Elisa também se destaca nas redes sociais, com mais de 329 mil seguidores no TikTok e 160 mil no Instagram. Nos perfis, ela fala sobre moda em geral:

— Nas redes sociais, é importante ter essa voz de liberdade sobre a moda. São histórias, mas também é comportamento. Trago a importância de olharmos para a moda além da roupa; a moda não é só a roupa, ela se expressa pela roupa — afirma.