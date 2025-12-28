A bordo da Rapariga: casal saiu de Porto Alegre para desbravar a Europa em um motorhome

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Van (esq.) e Chico levam a vida a bordo da Rapariga. Arquivo pessoal / Divulgação

Já pensou em dormir e acordar no pé de um castelo? Ou então, na beira de uma falésia? Encontrar uma praia deslumbrante e decidir, naquele instante, que vai passar alguns dias por ali, aproveitando aquele visual ao máximo? E tudo isso sem pagar por um hotel?

Pois esta é a vida que o porto-alegrense Francisco Vieira, o Chico, 56 anos, e a sua esposa, Vanessa Rolstein, a Van, 51, paulista, mas que se identifica "mais como gaúcha do que qualquer outra coisa", estão levando nos últimos anos.

Ambos aposentados — ele, da Polícia Militar e, ela, da instrumentação cirúrgica —, decidiram, em 2019, que Portugal seria o lugar ideal para aproveitar o merecido descanso. Compraram um apartamento em Lisboa, mas, ao verem vários motorhomes pelas ruas, começaram a sentir curiosidade por aquele estilo de vida.

Depois de passarem muito tempo trancados por conta da pandemia, não quiserem mais perder tempo: foram atrás de sua própria casa sobre rodas e de uma vida na estrada. Encontraram, então, a Rapariga. Este é o nome carinhoso dado para a Pilote 640-R, ano 1991, da Peugeot, que adquiriram para viajar pelo Velho Continente.

— Aqui em Portugal, rapariga aqui tem um outro sentido. É tipo uma moça, uma guria. Então, a gente faz essa brincadeira de chamar de Rapariga porque, além de ser portuguesa, ela é de 1991, ou seja, uma jovem senhora (risos) — explica Van.

— Ela é uma caminhonete a diesel, com um motor de 75 cavalos. Isso quer dizer que ela é para andar longe, mas devagar, sem nenhuma pressa, no estilo slow, curtindo. Se a pessoa quer velocidade, tem que pegar outra — complementa Chico.

Após a aquisição, a dupla passou uma semana, do amanhecer até altas horas, personalizando a Rapariga, pintando à mão e atualizando o motorhome, na ânsia de pegar a estrada logo. E assim foi. Tão logo o veículo/casa estava nos trinques, Van e Chico se desprenderam de sua moradia fixa e passaram a viver a liberdade sobre quatro rodas.

Cenários de cinema

Nestes quatro anos de estrada, o casal passou por vários países além de Portugal a bordo da Rapariga: Espanha, França, Mônaco, Andorra, Grécia, Albânia, Eslovênia, Bósnia, Croácia, Áustria e Itália — inclusive, neste último, Chico recorda de ter se emocionado ao vislumbrar o Coliseu. Já rodaram cerca de 60 mil quilômetros.

— Fomos a lugares os quais passamos a vida inteira estudando sobre. Tivemos a oportunidade de estar presentes e ver com os nossos próprios olhos. Dormir na frente de um castelo é inexplicável — conta Chico.

Uma das experiências que mais emocionou a dupla nesta jornada foi a visita a Grécia. Eles pegaram uma balsa e puderam fazer o trajeto de Bari, na Itália, até o seu destino, que era em Patras, dentro da Rapariga.

— Foi um momento tão bonito — relembra Van. — Pudemos ficar dentro da nossa casinha e olhando para o mar. No nascer do sol, quando a gente despertou e eu abri a janela do nosso quarto, eu disse: "Chico, olha isso aqui". Éramos nós chegando na Grécia, com o sol nascendo atrás das montanhas naquele mar que era de um azul inexplicável. Que coisa mais linda, foi inesquecível. Nós tomamos café, sentados na mesa, olhando para aquela paisagem surreal, de filme. E isso não tem preço.

Claro que surgem alguns perrengues no meio do caminho, como uma nevasca em que a dupla ficou dentro do motorhome que estava sem gás para aquecimento na época por falta do produto nos postos. Também presenciaram terremoto e tiveram que, eles mesmos, consertar o veículo algumas vezes. Mas, no apagão que ocorreu no começo deste ano em alguns países da Europa, Van e Chico só ficaram sabendo horas depois — afinal, a Rapariga estava funcionando plenamente, com internet, energia, aquecimento.

Assim como o motorhome, que não atinge uma grande velocidade, o casal também não tem pressa. Afinal, não tem compromisso ou horário marcado. Segue o fluxo. E, no caminho, vão fazendo novos amigos. Tudo isso é compartilhado no perfil no Instagram @viver.osonho, com fotos de todos os lugares pelos quais a dupla passa — e é difícil achar algum registro em que eles não estejam sorrindo.

— Essa vida não é para todos os estilos de pessoa, porque a gente acaba que carregando pouca coisa, desapega muito também. A gente vive uma vida que não é nem minimalista, é essencialista. E, para nós, cômoda, porque somos aposentados. Temos o nosso dinheiro garantido. Então, a gente só viaja — destaca Chico.