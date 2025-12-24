A árvore de Natal mais inspiradora do RS está na Biblioteca Pública do Estado

São mais de 200 livros empilhados, separados por cores e cobertos de luzes e enfeites. A árvore de Natal da Biblioteca Pública do Estado, em Porto Alegre, não podia mesmo ser diferente.
Quer mais inspiração do que isso?
A ideia partiu da diretora da instituição, Ana Maria de Souza, e já virou tradição no prédio histórico situado no centro da capital gaúcha.
A base do "pinheiro" é formada por obras que compõem o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. No topo, a estrela dourada está acomodada sobre a clássica série Os Grandes Romances Históricos.
A árvore de livros foi montada no salão de leitura, para incentivar e estimular a prática.
Vale visitar e apreciar. A BPE está fechada nesta quarta (24) e na quinta-feira (25), mas a partir desta sexta (26) e inclusive neste sábado (27) já vai dar para ver o "pinheiro" de novo, em todo o seu esplendor literário.