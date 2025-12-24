Juliana Bublitz

Juliana Bublitz

Jornalista, mestre em Desenvolvimento Regional e doutora em História Social, ingressou no Grupo RBS em 1999. Participou de coberturas marcantes como repórter de GZH, ZH e Rádio Gaúcha.

Incentivo à leitura
Notícia

A árvore de Natal mais inspiradora do RS está na Biblioteca Pública do Estado

O "pinheirinho" foi montado com mais de 200 livros do acervo

Juliana Bublitz

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS