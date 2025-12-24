A árvore de Natal mais inspiradora do RS está na Biblioteca Pública do Estado

Árvore está no salão de leituras, logo depois da entrada. Valéria Brognoli,BPE / Divulgação

São mais de 200 livros empilhados, separados por cores e cobertos de luzes e enfeites. A árvore de Natal da Biblioteca Pública do Estado, em Porto Alegre, não podia mesmo ser diferente.

Quer mais inspiração do que isso?

A ideia partiu da diretora da instituição, Ana Maria de Souza, e já virou tradição no prédio histórico situado no centro da capital gaúcha.

A base do "pinheiro" é formada por obras que compõem o Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas. No topo, a estrela dourada está acomodada sobre a clássica série Os Grandes Romances Históricos.

A árvore de livros foi montada no salão de leitura, para incentivar e estimular a prática.